A alergat 100 de km prin deșert cu lăbuțele rănite, ca să nu-i piardă. Povestea cățelușei Hara și a cuplului de veterinari care a adoptat-o

Doi bicicliști au dus un câine vagabond înapoi în Marea Britanie, după ce acesta a alergat alături de ei nu mai puțin de 100 de km! Medicul veterinar Emily Lawson, în vârstă de 28 de ani, se afla într-o excursie cu bicicleta împreună cu partenerul ei, Constantijn, în vârstă de 26 de ani, și el veterinar, când un maidanez a început să-i urmărească prin deșertul marocan.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Hara, din deșertul marocan până în Marea Britanie

După patru luni de așteptare și peste 1.000 de lire sterline cheltuite, Hara, câinele pe care nu l-au putut lăsa în urmă, a ajuns în Marea Britanie.

„Am încercat să ne luăm rămas bun, dar ea ne-a spus clar că ne-a ales pe noi”, a declarat Hannah, care locuiește în Plymouth. „A alergat 80 km singură în prima zi, chiar și atunci când avea labele rănite. I le-am înfășurat în șosete și a continuat să alerge”.

În noiembrie 2024, cei doi au pedalat pe bicicletă de la Agadir la Tanger, pe un traseu izolat de rulote, când Hara a apărut în fața hotelului lor în zori: „Cred că i-am dat numele la cinci minute după ce ne-am cunoscut”.

Când au ajuns la Zagora, celor doi le era clar că nu puteau abandona animalul: „Ne-a urmărit peste tot”, a relatat Emily pentru WTJ. „A așteptat în fața restaurantelor, a adulmecat pe sub uși ca să ne găsească, deja hotărâse că suntem familia ei”.

Cuplul nu a renunțat la Hara

Neputând găsi un cămin sigur pentru ea în zonă, cuplul a contactat Sunshine Animal Refuge Agadir (SARA), un adăpost care a fost de acord să o primească pe Hara dacă puteau sponsoriza îngrijirea și, în cele din urmă, adopția ei.

„Maroc era tot ce cunoștea și am încercat cu adevărat să o adăpostim acolo. Dar realitatea este că mulți oameni se tem de câini din cauza riscului ridicat de rabie, iar centrele de salvare sunt copleșite”, a mai spus ea.

Hara a stat la adăpost patru luni, fiind vaccinată și i s-au făcut analize de sânge pentru rabie. Inițial, cuplul a plătit în jur de 300 de lire sterline, apoi 52 de lire sterline în fiecare lună. În total, cei doi susțin că au cheltuit aproximativ 1.500 de lire sterline pentru a o aduce pe Hara acasă, care a sosit în Marea Britanie pe 7 aprilie.

„A zburat, a luat autobuzul, s-a antrenat și a venit cu feribotul până în Marea Britanie. Era nervoasă din cauza lifturilor și a ușilor rotative, dar în rest, iubește viața”, a dezvăluit stăpâna ei. „A sărit direct în pat”.

Potrivit lui Emily și Constantijn, animalul i-a învățat importanța compasiunii: „Există un citat de Jane Goodall care îmi place foarte mult și care spune așa: «Ceea ce faci contează și trebuie să decizi ce fel de diferență vrei să faci». Așa ne-am simțit și noi cu Hara – pur și simplu nu puteam pleca. Nu mai e vagaboandă, ci e a noastră”.