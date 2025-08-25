Abonamentele medicale pentru câini și pisici, noul trend în România. Cât costă și ce servicii sunt incluse în preț

În ultimii ani, piața medicală veterinară din România a cunoscut o dezvoltare accelerată. Odată cu creșterea numărului de animale de companie și cu schimbarea mentalității proprietarilor, abonamentele și asigurările medicale pentru câini și pisici au devenit din ce în ce mai căutate. Tot mai mulți români aleg să plătească lunar o sumă fixă pentru sănătatea prietenilor necuvântători, evitând astfel costurile ridicate ale unor intervenții medicale neprevăzute.

România, lider european la numărul de pisici și printre primele țări la câini

România ocupă un loc fruntaș în Europa, la capitolul animale de companie. Țara noastră este prima în topul european al numărului de pisici raportat la gospodării și se clasează pe locul al treilea la numărul de câini. Această realitate explică și expansiunea pieței serviciilor veterinare, care s-a diversificat masiv în ultimul deceniu. Dacă în trecut, clinicile veterinare ofereau doar consultații de bază și vaccinuri, astăzi există spitale dotate cu aparatură de ultimă generație, capabile să realizeze ecografii, tomografii, RMN-uri sau intervenții chirurgicale complexe.

Pentru majoritatea stăpânilor, câinele și pisica sunt parte integrantă a familiei. Mulți recunosc că preferă să își reducă propriile cheltuieli pentru ca animalele lor să fie sănătoase. De altfel, acest atașament puternic este motorul principal al extinderii pieței abonamentelor medicale, percepute nu ca un moft, ci ca o investiție în sănătatea blănoșilor.

Ce includ abonamentele medicale veterinare

Un abonament veterinar are prețuri variate, de la câteva zeci de lei pe lună până la câteva sute, în funcție de pachetul ales și de complexitatea serviciilor. În general, acestea includ consultații, vaccinuri, deparazitări interne și externe, analize uzuale și reduceri importante la operații sau proceduri costisitoare.

Un avantaj important al acestor pachete este că permit o planificare financiară mai bună. În loc să fie luat prin surprindere de o sumă mare necesară pentru un tratament sau o intervenție chirurgicală, proprietarul plătește o sumă fixă lunar, bucurându-se de acces constant la servicii medicale esențiale. În plus, pentru intervenții complexe, multe clinici oferă discounturi semnificative abonaților.

„Ne ajută să economisim și să eșalonăm plata pentru un serviciu care poate costa câteva mii de lei, un screening complet. Ne poate scuti de presiunea unor controale preventive. Plătim câte o sumă mică lunar, în felul ăsta beneficiem de consultații, analize, vaccinări”, a declarat medicul veterinar Alexandru Buzdea pentru ȘtirileProTV.

Costurile ridicate ale medicinei veterinare moderne

Odată cu avansul tehnologic și creșterea standardelor de îngrijire, costurile procedurilor veterinare au crescut considerabil. De exemplu, un RMN pentru pisici pornește de la aproximativ 1.200 de lei și poate ajunge la 2.000 de lei, în funcție de complexitatea cazului și de clinica aleasă. O ecografie are un preț situat între 150 și 300 de lei, în timp ce spitalizarea și terapia intensivă pot varia între 100 și 350 de lei pe zi.

Asigurările medicale pentru animale, un pas înainte

Pe lângă abonamente, piața românească începe să integreze și conceptul de asigurări medicale pentru animale de companie. Dacă în România, acest domeniu este încă la început, în Franța, Germania sau Marea Britanie, astfel de polițe sunt extrem de căutate și apreciate, fiind aproape la fel de comune ca asigurările pentru autoturisme.

O poliță de asigurare poate acoperi cheltuieli medicale neprevăzute, cum ar fi accidentele sau afecțiunile grave. Unele pachete oferă până la 5.000 de lei pe an pentru evenimente medicale majore, contra unei prime anuale de aproximativ 300-400 de lei.

„Asiguratorul pune la dispoziție 5000 de lei pentru două evenimente pe an, iar proprietarul plătește 325 de lei pe an. Nu mai ești nevoit să iei decizii sub presiunea banilor și a timpului”, a explicat dr. Andreea Guda.

Creșterea numărului de spitale și clinici veterinare

Numărul spitalelor și clinicilor veterinare din România a crescut constant. Doar în București există peste 50 de centre, multe dintre ele dotate cu echipamente performante și medici buni. Creșterea este firească, având în vedere cererea tot mai mare de servicii complexe și faptul că animalele au devenit pacienți tratați la standarde similare cu cele din medicina umană.

Această dezvoltare a dus și la apariția unor pachete de prevenție și screening complet, care ajung să coste câteva mii de lei. Abonamentele sunt astfel o soluție accesibilă pentru a eșalona plata acestor investigații medicale.