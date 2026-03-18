Actriță din Baywatch, Alexandra Paul (62 de ani), a fost arestată după ce a intrat prin efracție la o fermă din Wisconsin (SUA) pentru a elibera mai mulți câini Beagle, alături de alți 19 activiști.

A jucat în Baywatch, acum salvează câini

Polițiștii din comitatul Dane și din alte secții din apropiere „au intervenit la Ridglan Farms din în orașul Blue Mounds, când 50-60 de protestatari au intrat pe o proprietate fără permisiune”. Actrița și ceilalți activiști „au pătruns prin efracție și au început să scoată numeroși câini” Beagle din fermă. Locația nu a fost aleasă la întâmplare, ci ferma este una dintre singurele mari crescătorii de câini din țară care oferă animale pentru experimente științifice, relatează Fox News.

Oamenii legii au confiscat la fața locului două vehicule, unelte de efracție și alte probe. Unii câini au fost „recuperați și returnați” la Ridglan Farms, în timp ce alții „sunt de negăsit”.

„Biroul Șerifului din comitatul Dane înțelege compasiunea oamenilor pentru câinii Beagle de la Ridglan Farms și le respectăm dreptul de a-și exprima această pasiune prin proteste pașnice. Rolul nostru este să menținem siguranța tuturor și să răspundem atunci când au loc activități ilegale.

Încurajăm pe oricine are îngrijorări cu privire la bunăstarea animalelor sau la practicile de cercetare să se implice prin căi legale și constructive. Biroul Șerifului rămâne angajat să mențină siguranța publică, să promoveze dialogul pașnic și să se asigure că toate părțile își pot exercita drepturile în limitele legii”, a transmis șeriful Kalvin Barrett.

În ciuda acuzațiilor, autoritățile au precizat că grupul de activiști a fost „cooperant și respectuos”.

Alexandra Paul este o mare iubitoare de animale

Alexandra Paul are un istoric lung de confruntări cu poliția din cauza activismului său pentru drepturile animalelor. În 2017, vedeta a fost arestată după ce a participat la un protest la un abator din Oakland, California. Un an mai târziu, în 2018, actrița a ajuns din nou după gratii pentru o acțiune de nesupunere civică la o fermă de pui.

În 2019, Alexandra a fost reținută pentru un protest pașnic la o fermă de rațe din Petaluma, California, petrecând chiar două zile în arestul local. Apoi, în septembrie 2020, aceasta și alți șase activiști au fost arestați în timp ce încercau să salveze un porc de la un abator din Vernon, California. Apoi în 2023, Paul a ajuns în instanță pentru salvarea unui pui dintr-un camion al unui abator, dar a fost achitată după un proces de nouă zile.

Afecțiunea actriței pentru animale a început încă din adolescență. Alexandra a devenit vegetariană la 14 ani, apoi vegană. Ulterior, a renunțat complet la purtarea de piele, lână, mătase și blană. Vedeta a dezvăluit că a inclus clauze în contractele sale de actorie (o practică rară la Hollywood) prin care stipula că nu va purta machiaj care a fost „testat pe animale”.