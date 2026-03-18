Tot mai mulți proprietari își construiesc în case lifturi speciale pentru câinii bătrâni sau cu probleme de sănătate, ca displazie sau artrită. Aceste inovații le fac viața mai ușoară blănoșilor care întâmpină probleme de mobilitate.

Inovație pentru animale: lifturi speciale pentru câinii cu displazie sau artrită

Un astfel de caz a atras atenția online după ce o familie a realizat un mini-lift pentru câinele lor care suferă de probleme articulare, permițându-i să urce și să coboare scările fără efort. Soluția a fost inspirată din lifturile clasice pentru persoane și adaptată nevoilor animalului.

Jackson, un Labrador Retriever în vârstă de 15 ani, se confrunta cu displazie de șold, o afecțiune dureroasă frecvent întâlnită la câinii de talie mare, care face dificilă deplasarea, mai ales pe scări. Pentru el, activități simple, precum urcatul la etaj, deveniseră o adevărată și dificilă provocare zilnică.

În timpul renovării casei, familia a decis să instaleze un lift gândit inițial pentru nevoile lor pe termen lung. Însă, în mod neașteptat, dispozitivul a devenit rapid o soluție salvatoare și pentru patruped.

Un videoclip publicat ulterior pe TikTok de un membru al familiei îl arată pe Jackson urcând calm într-un lift modern, cu pereți transparenți, evitând astfel scările care îi provocau durere. Cei care au vizionat imaginile s-au întrebat totuși dacă dacă animalul se simte confortabil într-un astfel de spațiu.

Răspunsul a venit chiar de la familie, aceasta spunând că Jackson nu doar că s-a adaptat rapid, dar pare să se bucure de experiență, intrând singur în lift ori de câte ori are ocazia. Povestea lui Jackson scoate în evidență o tendință tot mai prezentă în rândul proprietarilor de animale – adaptarea locuinței pentru nevoile companionilor îmbătrâniți sau bolnavi.

