Agresivitatea câinelui nu este cauzată de rasă, ci de stăpân. Concluziile unui studiu tulburător despre rasele de câini

Este întotdeauna sfâșietor când copiii sunt mușcați de câinii familiei și mor din cauza rănilor. Emoțiile sunt, pe bună dreptate, intense și există apeluri la „acțiune”. Adesea, accentul cade pe cel mai evident element, cum ar fi rasa câinelui implicat.

Rasa câinilor este frecvent discutată în relatările din mass-media despre atacuri și, în ciuda inexactităților, astfel de discuții duc la percepția că rasa este un factor cheie în riscul de agresivitate. Este oare adevărat sau ne distrage atenția de la alți factori importanți care influențează comportamentul câinilor? Deși există puține cercetări în acest domeniu, studiile sugerează că rasa câinelui are o importanță redusă.

Câine bun sau rău

La Universitatea din Bristol, proprietarii de câini au fost chestionați cu privire la comportamentul agresiv al câinilor, cum ar fi mârâitul, lătratul și mușcatul, scrie Science Direct. Stăpânii au fost întrebați despre apariția comportamentului agresiv în trei situații: față de membrii familiei, față de persoane necunoscute care intră în casă și față de persoane necunoscute din afara casei.

Din cele aproape 4.000 de răspunsuri, specialiștii au investigat dacă s-a raportat că animalele manifestă un comportament agresiv în mai multe situații și caracteristicile proprietarilor (cum ar fi vârsta) și ale câinilor lor (inclusiv rasa) au influențat riscul de agresivitate în fiecare context.

Potrivit experților, de obicei, câinii nu sunt agresivi în mai mult de una dintre situațiile studiate. Adică cei care sunt agresivi față de membrii familiei rareori o fac față de persoane necunoscute și invers. Acest lucru este important, deoarece contestă ideea că, fie câinii sunt înnăscuți și răutăcioși, fie sunt „cei mai buni prieteni ai omului”.

Este un mesaj foarte important pentru publicul larg: abordarea unui câine necunoscut nu este o idee bună, chiar dacă pare drăguț și prietenos cu ceilalți. Iar stăpânii trebuie să înțeleagă că până și animalul lor de companie superb și iubitor poate da dovadă de agresivitate dacă este expus unei situații în care se simte suficient de anxios sau amenințat.

Comportamentul agresiv al câinelui nu este o trăsătură de rasă, ci un efect al felului în care îți crești animalul de companie

Înseamnă asta că toți câinii ar trebui controlați într-un fel sau altul ori ținuți departe de copii? Nu, desigur că nu! Câinii ne îmbunătățesc viața în atât de multe feluri, iar majoritatea trăiesc alături de noi fără nicio problemă. Mai mult, ținerea câinilor departe de oameni ar putea fi contraproductivă: crește riscul de agresivitate. Este mai bine să ne concentrăm pe educație, astfel încât oamenii să înțeleagă de ce se dezvoltă agresivitatea și să poată recunoaște semnele timpurii, este sfatul oamenilor de știință.

În studiul lor, aceștia au comparat câinii de rasă cu metișii. În privința câinilor agresivi față de membrii familiei, specialiștii nu au găsit o diferență între cei din anumite rase și metiși. În ceea ce privește agresivitatea față de persoane nefamiliare, câinii de vânătoare au prezentat un risc redus în comparație cu metișii, iar câinii de turmă (de exemplu, ciobănești germani) au avut un risc crescut în special atunci când erau în afara casei.

Așadar, există unele efecte ale rasei asupra riscului de agresivitate în anumite circumstanțe, dar contribuția acestor efecte a fost mică. Nu mai mult de 10% din diferența dintre câinii agresivi și calmi a fost luată în considerare de statistici, iar acestea au inclus toți factorii semnificativi, nu doar rasa.

Evident că rasele variază în ceea ce privește aspectele comportamentului lor, orice proprietar de câine este de acord cu asta. Dar când vine vorba de riscul de agresivitate, influența rasei este destul de mică. De asemenea, este important de subliniat că cercetătorii nu știu dacă aceste efecte sunt legate de caracteristicile câinilor în sine, deoarece ar putea fi influențate și persoanele care aleg să dețină anumite rase.

Teste de proprietate

Există însă un aspect în care rasa este relevantă: mărimea și forța. Deși câinii mari sau puternici nu prezintă un risc mai mare de agresivitate decât alții, potențialul de rănire gravă este mai mare dacă o fac. Așadar, ar trebui interzise anumite rase puternice?

Mai multe țări, inclusiv Regatul Unit, au interzis sau restricționat anumite rase de câini. Însă această abordare nu pare eficientă în reducerea agresivității. De fapt, cazurile sunt în creștere, în ciuda acestor măsuri. Autoritățile ar trebui să se concentreze, în schimb, pe factorii care influențează, în primul rând, agresivitatea animalelor.