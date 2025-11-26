Decizia Ministerului Educației din Estonia de a permite prezența animalelor de companie în grădinițe și creșe a stârnit îngrijorare în rândul specialiștilor.

Până la sfârșitul lunii august, reglementările privind cerințele de sănătate pentru instituțiile preșcolare interziceau prezența animalelor în sălile de grup. Totuși, ministrul Educației și Cercetării, Kristina Kallas, a anunțat, într-o conferință de presă a guvernului, că această prevedere a fost eliminată, notează err.ee.

„O schimbare foarte drăguță este că animalele de companie sunt acum permise în grădinițe și creșe. Asta înseamnă că poți aduce un câine într-o sală de grădiniță sau chiar o țestoasă pentru o zi. Până acum, acest lucru era interzis. De acum înainte, animalele de companie sunt, practic, permise pe terenul grădinițelor și creșelor,” a declarat Kallas.

Ce înseamnă pentru grădinițe și copii

Maila Rajamets, șefa departamentului de educație timpurie din cadrul ministerului, a precizat că această schimbare nu înseamnă că animalele vor fi aduse în mod obișnuit în grădinițe. Problema nu mai este reglementată la nivel național, ceea ce înseamnă că fiecare grădiniță poate stabili propriile reguli. Prezența unui animal trebuie să fie convenită în prealabil, de exemplu, în cadrul unei zile dedicate animalelor, asigurând siguranța tuturor celor implicați.

Reacția experților

Maarja Tali, membră în consiliul Asociației Estone de Câini de Asistență și Terapie, a spus că nu a văzut încă toate detaliile deciziei, însă a trimis deja observații ministrului.

„Grădinițele și școlile sunt medii foarte provocatoare pentru animale. Este zgomot, lumină puternică, temperaturi fluctuante, iar în astfel de condiții nu putem asigura un comportament adecvat speciei. Ajungem să le restricționăm, ceea ce poate conduce la comportamente periculoase pentru oameni,” a explicat Tali.

Potrivit Legii Animalelor de Companie din Estonia, un animal de companie este definit ca un animal ținut pentru plăcerea oamenilor, fără a specifica specia. „Aceasta înseamnă că, prin permiterea animalelor în grădinițe și școli, am putea deschide ușa și pentru animale sălbatice sau exotice, ceea ce crește considerabil riscurile,” avertizează Tali.

Asociația este, de asemenea, îngrijorată de riscul bolilor și paraziților. Tali subliniază că majoritatea vaccinurilor pentru animale de companie sunt recomandate proprietarilor, dar nu sunt obligatorii prin lege.

„Copiii nu se nasc știind cum să aibă grijă sau să interacționeze corect și în siguranță cu animalele. Aceste lucruri trebuie învățate. Dacă începem să aducem orice fel de animal în grădinițe, copiii nu vor învăța aceste abilități de unii singuri. Procesul trebuie ghidat și realizat de persoane avizate,” a adăugat Tali.

Alte modificări în reglementările pentru grădinițe

Ministerul a revizuit întreaga reglementare, nu doar secțiunea privind animalele. Mai multe prevederi au fost relaxate sau eliminate complet:

Clauza privind poluarea aerului și nivelul de zgomot a fost eliminată, fiind deja reglementată prin alte legi și standarde.

Cerințele privind suprafața numerică a spațiilor de joacă au fost eliminate; accentul se pune pe asigurarea unui spațiu suficient pentru activități individuale și de grup.

Școlile și creșele nu mai sunt obligate să construiască adăposturi fizice, ci trebuie să existe doar o formă de adăpost, amenajabilă în diverse moduri.

Obligația de a oferi spații dedicate pentru cărucioare, sănii, biciclete și alte echipamente similare a fost eliminată.

Standardele privind finisarea sălilor se bazează acum pe analiza riscurilor, iar regulile prescriptive, cum ar fi marcarea primului și ultimului trepte de scări, au fost eliminate.