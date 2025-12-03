Odată, un animal de companie însemna un bol în bucătărie și un loc lângă șemineu. Astăzi, viața animalelor de companie în Africa de Sud a atins cote de lux: produse de îngrijire parfumate, mese gourmet, paturi personalizate și chiar locuri în avion privat. Economia animalelor de companie din țară este estimată la 400-500 de milioane de euro anual, confirmând cât de importantă a devenit această industrie, notează Hot102.7FM.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

„Fur babies” – mai mult decât simple animale de companie

Cu peste 20 de milioane de animale de companie în Africa de Sud, aceste ființe blănoase și-au câștigat locul de membri cu drepturi depline în familie. Conform futuristului Dion Chang, autorul cărții A Perfect Life: The Ultimate Guide to Pet Parenting, această schimbare este determinată de:

modificările structurii familiale,

scăderea natalității,

creșterea numărului de gospodării fără copii care aleg animale de companie.

Luxul pentru animale nu mai este un trend exclusivist

De la meniuri room-service pentru câini în hoteluri boutique, la mese de tip Michelin pentru pisici, animalele de companie se bucură de un stil de viață pe care mulți oameni îl invidiază. Tot mai mulți proprietari comandă arhitectură pentru animale – colțuri personalizate, rampe și faimoasele catio-uri – terase exterioare pentru pisici care rivalizează cu cele mai elegante verande.

Generația Z investește emoțional și financiar în animale

Tinerii sud-africani, în special cei din Generația Z, nu mai văd animalele doar ca pe niște animale de companie. Pentru ei, acestea sunt copii cu blană. Serviciile de sănătate, hrana premium, călătoriile și îngrijirea personalizată nu mai sunt simple răsfățuri; ele sunt considerate esențiale pentru bunăstarea animalelor.

Serviciile personalizate conduc piața

Marile magazine concurează să domine raioanele pentru animale de companie, dar adevărata creștere se observă în:

pet sitting,

plimbări cu câinii,

creșe pentru animale,

grooming boutique.

Social media accelerează trendul: videoclipuri cu pui în cărucioare sau pisici care savurează „meow-tini” demonstrează că mentalitatea „animalul mai întâi” este aici pentru a rămâne.

Un stil de viață pe termen lung

Chang subliniază că aceasta nu este doar o modă trecătoare. Legislația globală începe să recunoască animalele de companie ca membri conștienți ai familiei, nu doar ca proprietăți.

Pentru părinții de animale cu venituri ridicate din Africa de Sud, mesajul este clar: epoca de aur a îngrijirii animalelor a sosit, iar prietenii noștri cu patru labe se bucură de toate beneficiile unui stil de viață luxos.