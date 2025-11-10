Tragedia a lovit un bloc din Craiova duminică seară, când un incendiu puternic a cuprins un apartament situat la ultimul etaj. Din păcate, în mijlocul intervenției pompierilor, doi câini care se aflau în apartament nu au supraviețuit flăcărilor, în ciuda eforturilor de resuscitare, notează news.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Doi câini morți în incendiul unui bloc din Craiova

Aproximativ 20 de locatari s-au evacuat singuri, iar pompierii au intervenit rapid pentru a stinge focul și a limita pagubele. Incidentul, deși fără victime umane, a lăsat în urmă durerea pierderii animalelor de companie, reamintindu-ne cât de importante sunt măsurile de siguranță și supravegherea celor dragi, inclusiv a patrupedelor.

Flăcările au fost stinse, iar zona a fost asigurată de echipajele ISU Dolj. Acest eveniment tragic subliniază nevoia de prudență în gospodării și de pregătire pentru situații de urgență.