Animalele de companie au prioritate la Bruxelles. Comisia Europeană propune reguli noi pentru siguranța câinilor și a pisicilor

În ultimii ani, călătoriile în interiorul Uniunii Europene au crescut considerabil, iar odată cu ele și interesul pentru bunăstarea animalelor de companie. Tot mai mulți cetățeni vor să își ia câinii sau pisicile în vacanțele din Grecia, Spania sau Italia ori să-i însoțească atunci când se mută pentru studii sau muncă în state precum Olanda sau Germania. În acest context, Comisia Europeană subliniază necesitatea unor reguli menite să protejeze animalele din UE.

Combaterea traficului ilegal de animale

Unul dintre motivele principale care au determinat Uniunea Europeană să propună o legislație mai strictă îl reprezintă traficul ilegal de animale de companie. Potrivit estimărilor, vânzările generate de acest sector, adesea ilegal, însumează aproximativ 1,3 miliarde de euro anual. Situația este deosebit de gravă în anumite state din Europa de Est, între care România și Bulgaria, unde ONG-urile au semnalat numeroase cazuri de comerț abuziv și lipsă de control asupra reproducției și vânzării de câini și pisici.

Microciparea obligatorie din 2026

O schimbare majoră care ar putea intra în vigoare începând cu anul 2026 este microciparea obligatorie a câinilor și pisicilor. Aceste microcipuri subcutanate, care includ date despre animal și proprietar, ar facilita nu doar identificarea, ci și trasabilitatea parcursului de viață al animalelor.

„Este în responsabilitatea crescătorilor să microcipeze puii de câine sau pisică înainte de a-i vinde. Datele acestui cip sunt trecute într-un pașaport – un document fizic, dar sunt disponibile și într-o bază de date online. În România avem, însă, doar baza de date cu microcipuri pentru câini. Una pentru pisici nu există, încă”, a declarat medicul veterinar Andrei Popa pentru RFI.

Interdicții privind mutilările și abuzurile

Un alt aspect important al propunerii legislative vizează interzicerea mutilărilor efectuate din rațiuni estetice sau comerciale. Deși multe state membre au deja legi naționale ce prevăd sancțiuni pentru astfel de practici, Comisia Europeană dorește stabilirea unor standarde minime la nivel comunitar.

Printre procedurile vizate se numără tăierea urechilor și a cozii la câini, amputarea ghearelor la pisici, pilirea ciocului la păsările exotice, cum sunt papagalii, și împerecherile abuzive, care pot duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale.

„Cu această propunere, am crea primele norme minime, oferind statelor membre posibilitatea de a depăși aceste standarde”, a precizat europarlamentara cehă Veronika Vrecionova, inițiatoarea proiectului.

Dimensiunea fenomenului la nivel european

Datele Comisiei Europene arată că în Uniunea Europeană trăiesc peste 72 de milioane de câini și 83 de milioane de pisici. Noua lege ar putea fi o oportunitate și pentru România, unde lipsa unor baze de date complete și fenomenul traficului ilegal continuă să fie probleme reale.