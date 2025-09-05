Animalele de companie chiar ne prelungesc viața sau e doar un mit? Știința are dovezi surprinzătoare despre câini și pisici

Câinele este considerat cel mai bun prieten al omului, o etichetă bazată pe comportamente precum loialitatea, afecțiunea și dorința de a-ți face pe plac. Proprietarii de animale spun că au experimentat direct acest devotament al patrupedelor: „După ce soțul meu a murit, câinele m-a ajutat să trec de lunile dificile ce au urmat”.

Impactul animalelor de companie asupra sănătății noastre

Printre cele mai cunoscute beneficii ale deținerii unui animal de companie se numără controlul stresului, creșterea empatiei și compasiunii și protecția împotriva singurătății.

„Tovărășia lor protejează oamenii de izolare”, susține Alan Beck, profesor și director al Centrului pentru Legătura Om-Animal de la Universitatea Purdue din Indiana.

Un sondaj al Asociației Americane de Psihiatrie arată că 86% dintre proprietari consideră că animalele lor au un impact pozitiv asupra sănătății mintale, iar 90% le privesc ca pe membri ai familiei, scrie National Geographic.

O sănătate mai bună datorită patrupedelor

Cercetările arată că interacțiunea cu animalele de companie îmbunătățește starea de spirit, reduce nivelul de cortizol (hormonul stresului), crește activitatea fizică și sprijină copiii cu dificultăți de învățare.

„Un confident care nu judecă poate diminua efectele stresului asupra sănătății fizice și psihice”, spune Nancy Gee, profesor de psihiatrie la Universitatea Virginia Commonwealth.

Animalele de companie pot chiar să îmbunătățească performanțele academice. Studiile arată că interacțiunea cu patrupedele impactează planificarea și concentrarea atât la copii, cât și la studenți.

Ajutor pentru afecțiuni mintale

Mai multe cercetări demonstrează că animalele de companie sprijină persoanele cu ADHD (prin câini de terapie care reduc lipsa de atenție și dificultățile sociale), anxietate (prin simpla mângâiere a unui animal) și autism (creșterea comportamentelor sociale). În plus, ajută persoanele în vârstă, ajutându-le să socializeze.

Când sunt beneficiile supraestimate

Cu toate acestea, nu toate beneficiile asociate animalelor de companie sunt confirmate. „Dovezile sunt mixte ”, spune Megan Mueller, profesor asociat la Universitatea Tufts. De exemplu, în pandemie, proprietarii de animale nu au avut neapărat un avantaj clar față de cei fără câini sau pisici. De asemenea, nu există dovezi că, per ansamblu, stăpânii sunt mai fericiți decât restul populației.

Un alt mit este legat de depresia clinică: o analiză a 30 de studii arată că, în 18 dintre ele, nu a existat o diferență semnificativă între proprietari și non-proprietari.

Alegerea animalului potrivit

Cercetătorii sunt de acord că alegerea animalului trebuie să se potrivească stilului de viață și personalității stăpânului: „La fel ca în relațiile dintre oameni, calitatea interacțiunii contează mai mult decât simpla prezență a animalului”, spune Mueller. De pildă:

pentru persoanele active, un câine energic (Border Collie, Boxer, Jack Russell Terrier) e ideal.

Pentru cei care preferă liniștea, o pisică sau un animal mic, precum un cobai, e alegerea potrivită.

Indiferent de alegere, investiția de timp și implicare din partea stăpânului este cheia unei relații reușite.

Beneficiile unui animal de companie depind în mare măsură de modul în care oamenii interacționează cu el: „Pentru a profita din plin de relație”, subliniază Gee, „trebuie să petrecem timp cu animalul și să ne implicăm activ în activități care ne plac amândurora”.