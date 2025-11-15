Animalele de companie, incluse în calendarul anului 2026. Pompierii australieni au pozat cu căței, pisici, cai sau urși koala. Banii obținuți din vânzări vor ajunge la adăposturile de animale și spitalele de copii

Celebrii pentru calendarele lor cu imagini simpatice și îndrăznețe, pompierii australieni au o nouă surpriză. Au pozat pentru calendarul anului 2026 cu o serie de animale.

Calendar 2026 cu pompieri și animale de companie

Calendarul Pompierilor Australieni 2026 are cinci ediții dedicate solidarității, ajutorării animalelor, copiilor și comunităților afectate de dezastre naturale. În videoclipul postat pe rețelele sociale se vede cum pompierii, la bustul gol, se pregătesc pentru şedinţa foto.

Și de această dată, au ales să aibă alături câteva animale drăgălașe. Au fost însoțiți de o echipă de cățeluși. Puii au stat cuminți în brațe, semn că erau tare încântați de toată atenția primită. Calendarele vor fi disponibile din ianuarie 2026 și sumele strânse vor fi donate în scopuri caritabile.

Calendarul Pompierilor Australieni este mai captivant și mai caritabil ca niciodată. După mai bine de 30 de ani de succes, noua ediție din 2026 combină din nou farmecul, caritatea și dragostea pentru animale. Sunt disponibile cinci versiuni, toate concepute pentru a sprijini cauze umanitare și de mediu: Ediția Erou (fără animale), Ediția Câine, Ediția Pisică, Ediția Cal și Ediția Animale Mixte, unde pompierii pozează cu animale, notează greenmemag.

O tradiție din 1993

Înființat în 1993 pentru a strânge fonduri pentru Fundația Spitalului de Copii, proiectul a devenit de-a lungul timpului un simbol global al solidarității, strângând peste 3,5 milioane de dolari. Veniturile merg către numeroase organizații, inclusiv grupuri pentru bunăstarea animalelor, spitale de copii și servicii de asistență psihologică.

În ultimii ani, o parte din fonduri a sprijinit și victimele uraganelor Helene și Milton din Statele Unite și animalele afectate de incendiile din California.

Bani pentru cauze nobile

Calendarul din 2026 nu prezintă doar abdomen sculptat și priviri magnetice: în spatele fiecărei fotografii se află un angajament concret față de comunitățile afectate de dezastre naturale. În iulie, organizația a donat bani către Fondul de ajutor pentru inundațiile din Kerr (Texas), contribuind la reconstrucția locuințelor, la sprijinul psihologic pentru locuitori și la revitalizarea spiritului local.

În spatele aspectului fermecător, pompierii australieni rămân adevărați eroi: bărbați care înfruntă flăcările și situațiile de urgență cu mult curaj în fiecare zi și care acum aleg să-și pună calitățile fizice în slujba binelui. Cu câini, pisici, cai sau ursuleți koala în brațe, ei demonstrează că puterea și tandrețea pot coexista și că până și un simplu calendar se poate transforma într-un gest puternic de solidaritate.