Animalele de companie ne salvează de de singurătate și boli. 5 moduri prin care ne ajută să fim mai sănătoși și mai fericiți

Animalele de companie pot fi parteneri în menținerea sănătății și a echilibrului emoțional. Însă această relație nu ar trebui să fie unilaterală. Dacă oamenii beneficiază de pe urma lor prin reducerea stresului, stimularea activității fizice sau combaterea singurătății, și patrupedele merită, la rândul lor, grijă, respect și un stil de viață sănătos.

Într-o eră în care atât oamenii, cât și animalele de companie se confruntă cu probleme precum obezitatea sau stresul, este important să înțelegem cum putem avea o relație echilibrată. Iată cinci moduri în care câinele sau pisica te poate ajuta să fii mai sănătos și mai fericit.

Odihnă și relaxare

Numeroase studii au arătat că simpla prezență a câinelui poate reduce tensiunea arterială și ritmul cardiac mai eficient decât sprijinul unui membru al familiei sau al unui prieten. Animalele pot fi un adevărat refugiu emoțional, un sprijin constant și o sursă de siguranță. În schimb, și ele se bucură de apropierea stăpânilor, de afecțiune și de timp petrecut împreună.

Totuși, există o linie fină între afecțiunea sănătoasă și interacțiunea excesivă. Mângâierile insistente și lipsa de spațiu devin factori de stres pentru animale, determinându-le să fie mai anxioase sau chiar agresive, relatează The Conversation.

Chiar și alegerea de a împărți patul cu animalul are avantaje și riscuri: pe de o parte, căldură și companie; pe de altă parte, tulburări de somn sau posibile alergii. Secretul stă în echilibru și în respectarea nevoilor ambelor părți.

Construirea unei relații sănătoase

O relație pozitivă om-animal de companie presupune responsabilitate, înțelegere și răbdare. Dresajul este o parte esențială a acestui proces. Metodele bazate pe pedepse sau constrângere creează traume și frici, în timp ce întărirea pozitivă, recompensele și jocurile stimulează cooperarea și întăresc legătura afectivă.

Exemplele cele mai vizibile se regăsesc la animalele de asistență sau de terapie, care reușesc să îmbunătățească viața persoanelor vulnerabile și să creeze relații de încredere. Pentru orice proprietar, scopul ar trebui să fie o legătură bazată pe sprijin constant.

Să-ți faci prieteni (cu două și patru picioare)

Animalele de companie pot fi un catalizator social remarcabil. O simplă plimbare cu câinele devine ocazia perfectă pentru a cunoaște oameni noi. Studiile arată că proprietarii de animale sunt mai puțin predispuși la singurătate și izolare, tocmai pentru că patrupedele facilitează interacțiunile.

În parcuri, pe stradă sau la evenimente dedicate prietenilor necuvântători, legăturile dintre iubitorii de animale apar natural. Aceste relații nu aduc multe beneficii emoționale.

Alegeri corecte în alimentație

Obezitatea la animalele de companie este în creștere, reflectând în mod direct stilul de viață al proprietarilor. Un câine supraponderal are, de cele mai multe ori, un stăpân cu aceleași probleme de greutate. Obiceiurile alimentare nesănătoase, gustările în exces și lipsa mișcării afectează deopotrivă omul și animalul.

Schimbarea dietei animalului poate fi o oportunitate pentru modificarea obiceiurilor familiei. Consultarea unui medic veterinar pentru recomandări personalizate privind hrana animalului, dar și adaptarea propriilor obiceiuri culinare contribuie la o viață mai sănătoasă.

Mersul pe jos

Plimbările regulate reprezintă una dintre cele mai simple și accesibile forme de activitate fizică. Pentru câini, mersul este vital pentru sănătatea fizică și stimularea mentală, iar pentru proprietari este un exercițiu natural care ajută și la reducerea stresului.

Cercetările spun că persoanele care își plimbă câinii constant au o condiție fizică mai bună și un nivel mai ridicat de activitate decât cei fără animale. În plus, plimbările previn durerile cronice și reduc riscul unor afecțiuni recurente.