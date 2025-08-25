Apel disperat după un incendiu în Ilfov: Zeci de câini și pisici au nevoie de ajutorul ONG-urilor și iubitorilor de animale

O tragedie cutremurătoare a avut loc în weekend, la Domnești, județul Ilfov, unde un incendiu puternic a izbucnit pe o proprietate privată în care trăiau 34 de câini și 12 pisici. Flăcările au pornit de la niște petarde și artificii aruncate pe câmp, aprinse ulterior de câțiva copii. Focul s-a extins rapid, mistuind pajiștea și ajungând la curtea casei unde se aflau animalele.

Mobilizare exemplară pentru salvarea animalelor

Grație intervenției rapide a voluntarilor și a vecinilor, 24 de câini și 11 pisici au fost salvați. „Niciun animal în viață nu a fost lăsat în urmă. S-a luptat pentru fiecare”, au transmis reprezentanții Protecția Animalelor Ilfov.

Printre primii care au ajuns la fața locului s-au numărat vecinii, care au sărit în ajutor înainte de sosirea autorităților. Ulterior, echipele Protecția Animalelor Ilfov, medici veterinari și mai multe asociații de protecție a animalelor, precum Nobody Dogs, Sache Vet, dar și Protecția Animalelor Sector 1, au contribuit la salvarea și îngrijirea animalelor rănite sau traumatizate.

De la o joacă nevinovată, la un coșmar

Din primele informații, incendiul a pornit de la niște saci cu artificii și petarde aruncate pe câmp. Copiii care le-au găsit le-au aprins, iar în câteva minute, focul a scăpat de sub control. „Iată cum orice gest aparent mic poate avea un efect de domino devastator”, au subliniat reprezentanții organizației.

Apel la solidaritate

În aceste momente, salvatorii fac un apel disperat către ONG-uri și iubitorii de animale: animalele salvate au nevoie urgentă de hrană, adăpost, îngrijire medicală și, pe termen lung, de familii responsabile care să le ofere siguranță.

„Nu avem de toate și avem nevoie de ONG-uri care să ne ajute cu preluarea în custodie a unui număr cât mai mare de animale. Doar împreună putem face minuni”, transmit cei implicați în operațiunea de salvare.

Ce putem face fiecare dintre noi

Donarea de hrană sau medicamente către asociațiile implicate;

Adopția sau preluarea în foster a unui câine sau a unei pisici;

Sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor medicale și logistice;

Distribuirea mesajului pentru a ajunge la cât mai mulți oameni care pot ajuta.

Tragedia din Domnești ne reamintește, încă o dată, cât de fragil este echilibrul dintre neglijența umană și siguranța animalelor. O clipă de inconștiență a pus în pericol zeci de vieți, dar mobilizarea exemplară a comunității demonstrează că solidaritatea poate salva.

