Apelul autorităților, în contextul codului roșu de ploi torențiale: ”Eliberați animalele din lanțuri, pentru a le da șansa să se adăpostească. Aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire”

România se află sub avertizare de cod roșu de ploi torențiale și abundente în mai multe județe, iar autoritățile trag un semnal de alarmă: animalele sunt și ele în pericol. ASPA, Protecția Animalelor Ilfov și ISU Constanța au transmis mesaje clare pentru populație — eliberați animalele din lanțuri, mutați-le în locuri sigure și pregătiți un plan de urgență.

Cod roșu în mai multe județe: animalele sunt vulnerabile

Conform autorităților, codul roșu de ploi torențiale vizează București, Ilfov, Giurgiu, Constanța și Călărași, începând din această seară de la ora 21:00, până mâine la ora 15:00.

În astfel de situații, nu doar oamenii au nevoie de protecție, ci și animalele din gospodării, adăposturi sau de pe stradă. Furtunile, vântul puternic și cantitățile mari de apă pot fi fatale pentru animalele legate sau închise în spații unde nu pot fugi ori găsi adăpost.

Mesajul ASPA: „Eliberați animalele, aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire”

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) transmite un apel ferm:

„Atenție – este cod roșu de ploi torențiale și abundente în București, Ilfov, Giurgiu, Constanța și Călărași, din seara aceasta de la ora 21.00 până mâine la ora 15.00.

Pentru protejarea animalelor în astfel de situații:

• Eliberați animalele din lanțuri sau din padocuri, pentru a le da șansa să se adăpostească;

• Identificați din timp zone mai înalte unde pot fi relocate animalele de fermă;

• Dacă evacuarea nu este posibilă – eliberați animalele: aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire.”

Un mesaj simplu, dar vital: libertatea poate face diferența între viață și moarte pentru animalele prinse în furtuni.

Apelul Protecției Animalelor Ilfov: „Dezlegați-vă câinii, vă rugăm cu tot sufletul!”

Reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov transmit un mesaj emoționant, bazat pe realitatea din teren:

„Cod roșu de ploi în Ilfov – facem apel la voi, vă rugăm cu tot sufletul – eliberați câinii din lanț!

În 90% dintre curțile în care pășim, câinii sunt în lanț. Dezlegați-i măcar până trece vremea asta. Să se poată salva, în caz de ceva.

Urmăriți dacă animalul dă semne de anxietate, tremură sau refuză mâncarea – poate fi un semn de stres sau boală din cauza umezelii.

Dacă vedeți animale abandonate sau în pericol pe stradă, nu rămâneți indiferenți. Orice suflet merită adăpost, mai ales pe vreme rea.”

Un apel care merge direct la inimă și ne amintește că, dincolo de gardul propriei curți, sunt și alte vieți care depind de bunătatea noastră.

ISU Constanța: pregătiți și un kit de urgență pentru animalele de companie

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța atrage atenția că, în perioadele cu precipitații extreme, animalele sunt expuse riscurilor majore, iar stăpânii trebuie să se pregătească responsabil:

„Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri:

• Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;

• Identificarea zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar;

• Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;

• În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele – este singura lor șansă la viață!”

