„Arca lui Noe” a secolului XXI s-a întors pe Pământ. 75 de șoareci au fost expuși la radiațiile cosmice, oferind date esențiale pentru supraviețuirea în Univers

Pe 19 septembrie, în vasta stepă a regiunii Orenburg, Rusia, a aterizat satelitul Bion-M nr. 2, o capsulă de cercetare biologică ce a petrecut 30 de zile pe orbita Terrei. Supranumită „Arca lui Noe” datorită micii „grădini zoologice” pe care a găzduit-o, misiunea a adus pe Pământ rezultate științifice promițătoare, dar și imagini inedite cu organismele vii care au traversat spațiul cosmic.

O misiune cu tradiție: Bion-M, laboratorul biologic spațial

Satelitul a fost lansat pe 20 august de la cosmodromul Baikonur, folosind o rachetă Soyuz-2.1b, și a fost plasat pe o orbită polară la o altitudine cuprinsă între 370 și 380 km.

Misiunea a continuat tradiția programului Bion, început încă din epoca sovietică, dedicat studierii efectelor imponderabilității și radiațiilor cosmice asupra organismelor vii. Colaborarea dintre Roscosmos, Academia Rusă de Științe și Institutul de Probleme Biomedicale (IBMP) din Moscova a făcut posibilă desfășurarea unui program experimental complex, împărțit în 10 secțiuni științifice.

„Arca lui Noe” spațială: ce organisme au fost trimise în cosmos

Capsula Bion-M nr. 2 a găzduit zeci de animale, printre care șoareci de laborator, muște de fructe, bacterii și microorganisme și plante, toate fiind expuse la condițiile aspre din spațiu: imponderabilitate prelungită și niveluri ridicate de radiații cosmice.

Scopul experimentelor a fost studierea reacțiilor fiziologice, a modificărilor la nivel celular și a impactului asupra sistemului nervos, pentru a dezvolta tehnologii care să susțină viața umană în condiții de imponderabilitate și radiații cosmice.

Aterizarea și operațiunile de salvare

Revenirea pe Pământ nu a fost lipsită de momente tensionate. Impactul capsulei cu solul a provocat un mic incendiu de vegetație, stins rapid de echipele de intervenție pentru a permite accesul specialiștilor.

Trei elicoptere au sosit imediat la fața locului, transportând echipe de ingineri și biologi pregătiți să extragă organismele vii și să le supună unor prime teste rapide. Spre exemplu, muștele recuperate au fost evaluate pe loc pentru activitatea motorie și funcționarea sistemului nervos.

Primele analize și drumul spre laboratoare

Un cort medical de campanie a fost instalat în apropierea capsulei, unde cercetătorii au început analizele inițiale. Evaluările complete, însă, au fost făcute ulterior în laboratoarele IBMP Moscova, unde mostrele biologice au fost transportate în noaptea de 20 septembrie.

Potrivit reprezentanților IBMP, aceste prime teste sunt esențiale pentru a identifica efectele imediate ale zborului cosmic asupra organismelor, în timp ce următoarele studii vor crea o imagine detaliată asupra modificărilor pe termen lung. Rezultate vor fi utilizate pentru crearea unor tehnologii de susținere a vieții umane în spațiu, un pas major pentru viitoarele misiuni de lungă durată spre Lună și Marte.