Numărul 1 mondial WTA Aryna Sabalenka l-a prezentat pe noul membru blănos și adorabil al echipei sale de antrenori. În timpul turneului BNP Paribas Open 2026, campioana l-a primit pe Ash, un exemplar superb din rasa King Cavalier Cocker Spaniel.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Aryna Sabalenka și-a prezentat noul membru blănos al echipei de antrenori

Într-o postare d luni de pe Instagram, Sabalenka a prezentat-o pe cățelușa care îi face viața mai frumoasă.

„Echipa Tiger are o nouă achiziție. Faceți cunoștință cu Ash”, se arată în postarea vedetei tenisului mondial Imaginile au fost surprinse inclusiv de la Indian Wells Tennis Garden înaintea turneului BNP Paribas Open din 2026, al treilea eveniment cu 1000 de metri din circuitul WTA.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

„Simt că e cel mai drăguț câine de pe pământ. L-am luat, de fapt, antrenorul meu de fitness l-a luat din Seattle, așa că a fost cu Jason (Stacy) timp de câteva săptămâni. L-am întâlnit acum câteva zile. Are aproape patru luni. E atât de drăguț. Ca o mică ființă pufoasă, atât de drăgălașă, atât de drăguță, care aduce multă bucurie și distracție, și mai multă distracție în echipă”, a declarat Sabalenka presei, potrivit wtatennis.com.

Jucătoarele de tenis iubesc câinii

Anul trecut, Sabalenka a ajuns pentru a doua sa finală la BNP Paribas Open, însă a pierdut în fața unei alte celebre jucătoare de tenis și iubitoare de câini, Mirra Andreeva. Sportiva, care a câștigat al doilea titlu WTA 1000 anul trecut la Indian Wells, a primit o cățelușă adorabilă, pe nume Rassy, după încheierea sezonului. Mama acesteia i-a promis un cățel încă din noiembrie 2024, când Andreeva a intrat în top 20 PIF WTA. Ea a povestit cum se simt turneele fără cățelușa sa.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de BNP Paribas Open (@bnpparibasopen)

„Este destul de stresant. Nu am mai văzut-o de două săptămâni și jumătate, de când sunt în Australia, așa că este destul de greu. Este un nou membru al familiei. Eu și mama suntem aici, în Australia, iar acum ea este cu sora mea și cu tata, așa că cel puțin este cu o altă parte a familiei. Îmi este foarte dor de ea și mi-aș dori doar să poată călători cu mine la toate turneele. Dar asta e viața, așa că trebuie să mai aștept trei săptămâni, sper, și apoi o voi vedea, deci e în regulă”, a declarat ea pentru wtatennis.com în ianuarie, în timpul turneului internațional din Adelaide.

Citește și: