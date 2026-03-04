Comedianții de la Epic Show au realizat un material despre asemănări și diferențe între câini și oameni, în contextul unei campanii de conștientizare a importanței sterilizării și a opririi eutanasierii.

Asemănări și diferențe între câini și oameni

Fiecare actor a făcut o paralelă subtilă între cum relaționează și reacționează oamenii și câinii la anumite întâmplări sau situații din viață.

„Diferența dintre câine și om e că unul din ei reacționează instinctual și poate să îți facă mult rău dacă îl ataci sau a fost rănit. Iar celălalt are patru picioare, blăniță și dă din coadă.

Diferența dintre câini și oameni e că unii dintre ei pot fi dresați foarte ușor dacă le dai o recompensă. Bine, și câinii pot fi dresați, dar nu toți.

Diferența dintre om și câine este că, deși amândoi se tem de doctor și habar nu au ce-i în vaccinul ăla, doar unul are motive bune să-i fie frică. Cum ar veni…câinele”, sunt doar câteva dintre concluziile trase de comedianți în ceea ce privește câini și oamenii, publicate pe pagina de Facebook Epic Show.

