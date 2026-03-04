Articole / Reportaje

Asemănări și diferențe între câini și oameni, spuse de comedianți: „Unul dintre ei știe foarte bine care-i diferența între bine și rău și totuși face rău” (VIDEO)

Raluca Alexe 4 martie 0 comentarii
câine si o femeie sursa foto: Freepik

Comedianții de la Epic Show au realizat un material despre asemănări și diferențe între câini și oameni, în contextul unei campanii de conștientizare a importanței sterilizării și a opririi eutanasierii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Asemănări și diferențe între câini și oameni

Fiecare actor a făcut o paralelă subtilă între cum relaționează și reacționează oamenii și câinii la anumite întâmplări sau situații din viață.

„Diferența dintre câine și om e că unul din ei reacționează instinctual și poate să îți facă mult rău dacă îl ataci sau a fost rănit. Iar celălalt are patru picioare, blăniță și dă din coadă.

Diferența dintre câini și oameni e că unii dintre ei pot fi dresați foarte ușor dacă le dai o recompensă. Bine, și câinii pot fi dresați, dar nu toți.

Diferența dintre om și câine este că, deși amândoi se tem de doctor și habar nu au ce-i în vaccinul ăla, doar unul are motive bune să-i fie frică. Cum ar veni…câinele”, sunt doar câteva dintre concluziile trase de comedianți în ceea ce privește câini și oamenii, publicate pe pagina de Facebook Epic Show.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: Freepik

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *