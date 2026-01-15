Astra Awards au adus numeroase premiere la ediția din 2026, unde nu doar că actrița Sharon Stone a adoptat un cățel direct pe covorul roșu, dar Amanda Seyfried a fost premiată pentru toată activitatea și dragostea sa pentru animale.

Astra Awards 2026: Sharon Stone a adoptat un cățel direct pe covorul roșu

Cea de-a 9-a ediție a acestor premii, acordate de Hollywood Creative Alliance pentru realizările în cinematografie și televiziune a fost cu atât mai specială în acest an cu cât în cadrul acesteia a avut loc și un eveniment inedit – adopție directă de animale de companie.

Chiar înainte de începerea decernării premiilor, Petco Love – pentru al patrulea an partener caritabil al Astra Awards, pe covorul roșu au fost aduși mai mulți căței gata de luat acasă. Aceștia au fost lăsați printre vedetele de la Hollywood, în speranța că vor avea succes cu adopția în timp real.

Unul dintre cățeluși, un metis de pitbull pe nume Mo, i-a atras atenția actriței Sharon Stone, care mai are acasă un cățel din rasa Bulldog francez. Înainte de momentul adopției, vedeta a fost întrebată dacă este gata de un nou membru blănos în familia sa.

„Chiar mă gândesc la asta. Cățelul meu are 10 ani și mă gândesc să amortizez acea situație”, a spus ea unui reporter care, emoționată de situație, a dezvăluit că animăluțul său a murit recent. La propunerea că ar putea adopta amândouă în acea seară căței, Sharon Stone a răspuns „Atunci am fi cumnate”.

Amanda Seyfried, premiată pentru acțiunile pentru animale. Câinele Indy, intrat în istorie

În cadrul decernărilor, actrița Amanda Seyfried a primit un premiu din partea Petco Love Impact pentru apărarea animalelor și a animalelor de companie.

De asemenea, o altă premieră a avut loc la Astra Awards 2026. Câinele Indy, un retriever din rasa Nova Scotia Duck Tolling și vedeta filmului horror Good Boy, a devenit primul câine care a câștigat un premiu pentru realizările sale cinematografice. El a fost felicitat pentru interpretarea sa din filmul de groază, fiind premiat în detrimentul unor combatanți umani de excepție, ca Sally Hawkins și Ethan Hawke.

