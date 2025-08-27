Au câinii nevoie de oameni ca să supraviețuiască? Adevărul s-ar putea să doară / Ce s-ar întâmpla cu animalele dacă omenirea ar dispărea de pe Pământ

La finalul lunii aprilie, pe Insula Cangurilor, situată în apropierea orașului Adelaide (Australia), a fost găsit un câine ce părea să fi scris singur un manual de supraviețuire. Valerie, o cățea Teckel, fusese declarată dispărută de 529 de zile. Când a fost găsită, spre surprinderea tuturor, nu doar că era vie, dar se afla într-o formă fizică uimitoare. În loc să piardă în greutate, patrupeda se îngrășase aproximativ două kilograme, prezentând un corp musculos, blană strălucitoare și o sănătate impecabilă.

„Este probabil cel mai sănătos câine pe care ți-ai putea dori vreodată să-l întâlnești”, a declarat Jared Karran, directorul organizației non-profit Kangala Wildlife Rescue, care a supravegheat momentul salvării.

De la cățeluș de apartament la explorator al sălbăticiei

Valerie s-a pierdut în noiembrie 2023, în timpul unei vacanțe pe insulă alături de familia sa. Faptul că a reușit să trăiască singură atât de mult timp i-a uimit pe oamenii de știință, care au vrut să înțeleagă mai multe despre rezistența și instinctele câinilor domestici. Cum a reușit un animal obișnuit cu mângâieri, hrană la bol și viață confortabilă să se adapteze unui mediu dificil?

Bioeticiana Jessica Pierce susține că instinctele primare ale câinilor rămân vii chiar și după generații întregi de domesticire: „E uimitor că Valerie a reușit, având în vedere că era obișnuită să fie un cățel răsfățat. Dar instinctele ei naturale nu au dispărut niciodată”, scrie National Geographic.

Între adaptabilitate și noroc

Nu toți specialiștii sunt însă de acord. Vanessa Woods, cercetătoare la Duke Canine Cognition Center, afirmă că supraviețuirea în sălbăticie depinde mult de animal: „Am câini care nu ar rezista nici măcar un minut singuri în natură. Unii s-ar adapta rapid, alții ar aștepta pur și simplu să vină stăpânul să-i salveze”.

Pe Insula Cangurilor, cățelușa Valerie nu s-a confruntat cu mari prădători, dar a trebuit, probabil, să evite reptile periculoase, precum șarpele tigru. Supraviețuirea ei a fost, deci, un amestec între instincte naturale, inteligență și, nu în ultimul rând, noroc.

Ce câini ar putea supraviețui fără oameni?

Specialiștii spun că anumite trăsături genetice și comportamentale fac diferența. Câinii cu instincte de vânătoare pronunțate, precum Terrierii, au șanse mai mari de supraviețuire decât rasele crescute exclusiv pentru frumusețe sau companie. Totuși, chiar și cei mai domestici câini păstrează reflexe ancestrale.

„Un câine care a avut mereu mâncarea asigurată într-un bol știe, în adâncul său, cum să vâneze”, subliniază Pierce.

Pe de altă parte, rasele cu trăsături pronunțate, cum ar fi corpuri prea lungi sau picioare foarte scurte, sunt dezavantajate, având dificultăți de mobilitate sau predispoziție la probleme de sănătate.

Totuși, dimensiunile reduse constituie un avantaj. Câinii mici sunt mai greu de detectat de prădători și pot supraviețui cu hrană puțină, precum insecte sau resturi, fiind mai rezistenți în anumite medii.

Câinii și independența lor naturală

La nivel global există aproximativ 200 de milioane de câini vagabonzi, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Aceștia trăiesc într-un echilibru fragil, hrănindu-se adesea din resturile oamenilor și bazându-se pe instincte. Studii realizate în India arată însă că puii care se nasc fără stăpân au o rată de mortalitate foarte ridicată (doar 19% reușesc să ajungă la maturitate).

Pierce este totuși convinsă că, dacă omenirea ar dispărea, câinii s-ar putea adapta: „Sunt la fel de pregătiți ca oricare altă specie să supraviețuiască fără noi”.

Legătura dintre câini și oameni

Dincolo de instincte și adaptabilitate, cazul cățelușei Valeriei scoate la iveală și un paradox emoționant: câinii pot supraviețui singuri, dar rămân foarte atașați de noi. În luna mai, patrupeda s-a reunit cu familia ei, iar momentul a fost descris de martori ca fiind foarte emoționant.

„A recunoscut imediat fiecare membru al familiei. A sărit pe ei, i-a lins, a alergat în cercuri. Era pur și simplu copleșită de fericire”, a povestit Jared Karran.