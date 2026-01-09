Un bărbat de 23 de ani din comuna Tarcea, județul Bihor, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin, notează Gândul.

Cum s-a întâmplat incidentul cu câinele ciobănesc

Potrivit Poliției, tânărul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept. „Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Bihor au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de un tânăr, de 23 de ani, din comuna Tarcea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept”, se arată în comunicatul oficial.

Incidentul s-a petrecut pe 5 ianuarie, în jurul orei 12:00, pe o pășune din localitatea Tarcea. Tânărul ar fi lovit câinele ciobănesc de talie medie, în vârstă de 4 ani, cu o bâtă în zona abdominală, provocându-i decesul.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.