Black Friday a devenit unul dintre cele mai așteptate momente ale anului pentru retaileri, iar magazinele de animale nu fac excepție. În 2025, vânzările de retail în noiembrie și decembrie sunt estimate să crească cu aproximativ 4% comparativ cu anul precedent, depășind 975 de miliarde de dolari în SUA. Și în Europa interesul pentru Black Friday este tot mai mare: aproape 2 din 5 consumatori europeni își planifică cumpărăturile de sărbători în jurul evenimentelor Black Friday și Cyber Monday.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

GlobalPETS a stat de vorbă cu retailerii de animale Musti (Finlanda), Super Zoo (Cehia), IskayPet (Spania), Petstop (Irlanda) și Dogman (Suedia) pentru a descoperi cum se pregătesc pentru unul dintre cele mai mari evenimente comerciale ale anului.

Este Black Friday „cea mai minunată perioadă a anului” și pentru animăluțe?

Chiar dacă în general consumatorii sunt mai prudenți cu bugetul, segmentul produselor pentru animale rămâne stabil înainte de sezonul sărbătorilor. Conform Deloitte, 27% dintre consumatori plănuiesc să cumpere produse pentru animale în timpul Black Friday și Cyber Monday, comparativ cu 29% în 2024.

Pentru retailerul spaniol IskayPet, Black Friday este unul dintre momentele comerciale cheie ale anului. Anul acesta, ambele sale branduri, Kiwoko și Tiendanimal, au implementat o structură în trei etape: Pre-Black Friday, Black Friday și Cyber Monday.

Perioada Pre-Black Friday a început pe 18 noiembrie, cu promoții de până la 15% la hrană și accesorii, iar după 26 noiembrie s-au adăugat reduceri suplimentare. „Pe tot parcursul campaniei oferim reduceri fixe pe categorii și cupoane pentru cumpărături de peste 39 €”, explică Caroline Arrú de Caveda, Chief Marketing & Chief Customer Officer la Grupo IskayPet.

Musti a început promoțiile Black Friday încă din săptămâna precedentă. „Organizăm Black Week și Cyber Monday cu oferte anticipate, dar nu ne propunem să le prelungim prea mult”, spune Ellinor Persdotter Nilsson, Chief Commercial Officer la Musti.

Motivul principal este legislația cunoscută ca Omnibus Campaign Law, care obligă retailerii să afișeze cel mai mic preț al unui produs în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii. Conform lui Nilsson, acest lucru a complicat procesul, însă echipa lor depune eforturi considerabile pentru a-l respecta corect.

Strategii de reducere: ce și cât se reduce

Decizia privind produsele și nivelul reducerilor este esențială pentru succesul campaniilor de Black Friday.

Lanțul irlandez Petstop și-a schimbat strategia în 2025. „Anul trecut am avut o gamă foarte largă de oferte. A funcționat, dar a epuizat stocurile și a făcut mai greu pentru clienți să identifice cele mai bune oferte”, explică Anthony Gallagher, proprietar și Managing Director.

Anul acesta, accentul este pe gamele mai populare și mai profitabile, cu reduceri mai mari aplicate unui număr mai mic de produse. Planificarea a început mai devreme, astfel încât cele 14 magazine din Irlanda să poată organiza spațiile și să evite presiunea de ultim moment.

Retaileri cehi, precum Super Zoo, preferă consistența: „Oferim reduceri la întreaga noastră gamă. Astfel, fiecare client găsește o ofertă potrivită, fie că are câine, pisică, animale mici sau este pasionat de acvaristică sau teraristică”, spune Luboš Rejchrt, Executive Director.

Primele semne sunt optimiste

Primele zile ale promoțiilor indică rezultate pozitive, mai ales în e-commerce. „Ne așteptăm ca cererea să crească pe măsură ce se apropie Black Friday”, adaugă Rejchrt.

Dogman, care operează 48 de magazine în Suedia, Norvegia, Finlanda și Spania, are și el așteptări mari. CEO-ul Anton Andersson afirmă că această campanie performează cu 5% mai bine după un an dificil. Campania Dogman s-a extins de la 7 la 10 zile, incluzând două weekenduri.

Alți retaileri se arată mai precauți, știind că mulți consumatori așteaptă până în ultimul moment pentru a cumpăra. „Vânzările Pre-Black Friday sunt mai lente decât anul trecut, dar e clar că clienții așteaptă evenimentul principal”, notează Gallagher de la Petstop.

Ce vor clienții

Strategiile retailerilor pentru Black Friday se bazează în mare parte pe comportamentul consumatorilor.

La Petstop, campania a fost construită pe tiparele de cumpărare anterioare și pe ceea ce aduce cele mai bune rezultate. „Clienții vor decizii rapide, așa că am construit campania în jurul unor alegeri simple și cu valoare clară. Astfel, personalul gestionează mai ușor aglomerația, iar clienții se simt încrezători că obțin cele mai bune prețuri”, explică Gallagher.

IskayPet a adaptat reducerile în funcție de comportamentul și preferințele clienților: „Comparativ cu anul trecut, strategia noastră pune mai mult accent pe înțelegerea clienților. Analizăm comportamentul lor și modul în care interacționează cu brandurile noastre, ceea ce ne permite să concepem promoții care chiar răspund nevoilor lor”, adaugă Caroline Arrú de Caveda.

Nivelul reducerilor variază: Dogman oferă până la 70%, în timp ce Super Zoo și IskayPet se opresc la 50%, respectiv 33%.

Produsele vedetă de Black Friday 2025

Produsele premium pentru animale sunt în centrul atenției, oferind oportunitatea de a achiziționa articole de calitate la prețuri atractive.

La Super Zoo, cărucioarele pentru animale au înregistrat o creștere a cererii. „Produsele tehnologice sunt tot mai populare, inclusiv hrănitoare automate, fântâni și litiere automate pentru pisici. Clienții cumpără tot mai mult hrană super-premium”, spune Luboš Rejchrt.

În Spania, IskayPet a observat o cerere mare pentru accesorii înainte de Black Friday, iar Dogman raportează vânzări bune pentru produsele non-alimentare online.

Musti estimează vânzări bune la accesorii scumpe, grooming, tehnologie pentru animale, precum și la produsele de iarnă și cele de Crăciun. „Jucăriile, paturile și produsele sezoniere beneficiază și ele de reduceri, pe măsură ce clienții încep cumpărăturile pentru sărbători”, adaugă Gallagher.

Mărci proprii și pachete promoționale

Petstop pune mai mult accent pe produsele din propriul brand și a aplicat reduceri suplimentare la unele linii vechi pentru a face loc stocului nou.

Pachetele promoționale sunt atractive pentru părinții de animale. „Cumpărăturile în cantități mari sunt tot mai populare, cu economii mai mari pentru pachete multiple sau saci mari de hrană”, explică Gallagher.

În țările nordice, Dogman observă același trend, iar Musti evidențiază diferența între cei care caută chilipiruri și cei care merg pe produse premium și promoții speciale.