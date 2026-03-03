Bolile cardiace sunt frecvente la câini, mai ales la rasele mici. Cea mai întâlnită afecțiune este degenerarea valvei mitrale, cunoscută și sub numele de boala valvulară mixomatoasă (MMVD). Veterinara și specialistă în educație veterinară pe rețelele sociale, Maria, explică care rase prezintă cel mai mare risc de a dezvolta astfel de probleme.

Ce este boala valvulară și de ce afectează mai des rasele mici

În cazul MMVD, valva mitrală se deteriorează și nu se mai închide corect, provocând regurgitație. În timp, această problemă poate duce la dilatarea inimii și, în unele cazuri, la insuficiență cardiacă. Totuși, procesul este de obicei lent. Mulți câini par sănătoși și nu prezintă simptome evidente în primele etape ale bolii.

Un studiu publicat în Veterinary Partner, „Mitral Valve Disease in Dogs”, arată că, deși este o boală frecventă, evoluează încet la mulți câini și nu este întotdeauna cauza decesului. Materialele de consens ale American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) estimează că aproximativ 10% dintre câinii care merg la consultații de rutină au o formă de boală cardiacă, iar MMVD este cea mai comună cauză de cardiopatie canină în numeroase regiuni, notează La Vanguardia.

Rase cu risc crescut

La rasele mici, potrivit studiului Vetlexicon, cele mai predispuse includ:

Cavalier King Charles Spaniel

Caniche toy/miniatura

Schnauzer mini

Pomeranian

Chihuahua

Cocker Spaniel

Maltese

Pekingese

Cazul Cavalier King Charles Spaniel este foarte cunoscut: cercetările arată că aproape toți câinii din această rasă dezvoltă MMVD înainte de vârsta de 10 ani.

La rasele mari, atenția se mută către cardiomiopatia dilatativă (boala mușchiului cardiac). Aceasta afectează mai frecvent rase precum Doberman, Marele Danez sau Bóxer, deși frecvența globală este mai scăzută.

Cum recunoști boala

Un aspect derutant pentru stăpâni este că bolile cardiace pot progresa ani de zile fără simptome evidente. Primul semn observat de veterinar este, de obicei, un suflu cardiac detectat în timpul unei consultații de rutină.

Când apar semne acasă, cele mai frecvente includ:

Tuse

Respirație rapidă sau dificilă

Oboseală rapidă la efort

Apatie

Episoade de slăbiciune

La observarea oricăruia dintre aceste semne, este recomandat să mergi la veterinar pentru evaluare, auscultare și, dacă este necesar, teste suplimentare precum radiografie, ecocardiografie sau analize de sânge.

Ce să faci dacă câinele tău are boală cardiacă

Consensurile clinice repetă un adevăr simplu: cu cât boala se depistează mai devreme, cu atât mai bine poate fi controlată. La câinii vârstnici și la rasele sensibile, consultațiile anuale îmbunătățesc calitatea vieții și permit planificarea îngrijirii.

Există și recomandări generale benefice pentru orice inimă:

Menținerea unei greutăți normale

Exerciții moderate, fără suprasolicitare

Consultarea veterinarului înainte de a introduce diete „de modă”

Veterinarul stabilește planul optim, deoarece tratamentul depinde de stadiul bolii și de prezența insuficienței cardiace.