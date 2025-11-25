Starea de sănătate a câinilor poate fi menținută optimă dacă ținem cont de câteva sfaturi. În general, orice modificare a stării obișnuite a cățelului indică o potențială problemă. Monitorizarea blănosului este, așadar, necesară, iar vizita la medicul veterinar nu trebuie să întârzie atunci când se observă modificări. în plus, există și așa-numitele „boli tăcute”, acele afecțiuni care progresează fără simptome evidente pană în stadii avansate. Medicul veterinar Beatrice Ilea a efectuat, în exclusivitate pentru Pest&Cats, un top al celor mai frecvente asemenea boli și a explicat și cum pot fi ele prevenite.

Boala renală cronică

Semnele – sunt discrete, cum ar fi sete crescută, urinări mai dese, sau apetit scăzut.

Prevenție – se realizează prin analize anuale de sânge și urină, mai ales după vârsta de 6-7 ani. De asemenea, este necesară hidratare optimă și hrană premium de calitate.

Probleme dentare

Tartru, gingivita sau parodontoza afectează foarte mulți căței. 80% dintre câinii adulți au o boală dentară fără ca proprietarul să observe.

Semnele – gingii inflamate sau sângerânde, dinți încărcați de tartru.

Prevenție – perierea dinților de 2-3 ori pe săptămână, controale stomatologice anuale, jucării și snacks-uri dentare.

Diabetul

Semnele – sunt subtile, precum sete excesivă, scădere în greutate.

Prevenție – controlul greutății, o hrană stabilă, precum și evitarea gustărilor bogate în zahăr. Nu în ultimul rând, este importantă monitorizarea anuală a glicemiei

Afecțiuni cardiace

Semnele – tuse ușoară, oboseală, intoleranță la efort.

Prevenție – ascultare cardiacă la fiecare vizită la medicul veterinar și ecografie cardiacă la rasele predispuse – Cavalier, Boxer, Pudel.

Paraziții interni și externi

Semnele – pot apărea când infestarea este deja în stare avansată și pot apărea mai ales în fecale. Manifestările pot fi tăcute mult timp.

Prevenție – deparazitare internă la fiecare 3 luni, deparazitare externă lunar cu pipeta sau eventual comprimate care țin 3 luni și chiar și zgărzi speciale, care sunt foarte bune.