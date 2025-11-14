Astăzi, 14 noiembrie 2025, se marchează Ziua Mondială a Diabetului – un prilej important pentru a creşte gradul de conştientizare asupra diabetului la oameni, dar şi la animalele de companie. Deşi accentul cade mai des pe formele umane, şi câinii, şi pisicile pot suferi de diabet.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De ce este relevant pentru animale de companie

Luna noiembrie este recunoscută drept Pet Diabetes Month în unele ţări — un moment dedicat conştientizării diabetului la animale de companie.

Diabetul la animale (în special la câini şi pisici) poate fi gestionat, dar necesită atenţie, monitorizare şi colaborare cu medicul veterinar.

Ce trebuie să ştim despre diabet la animalele de companie

Cât de frecvent apare

Potrivit unor surse, la pisici ar putea fi afectat aproximativ 1 din 230 de animale.

În alte studii se menţiona „1 din 200 de pisici” şi „1 din 300 de câini” – ceea ce sugerează că boala, deşi relativ rară, nu este neglijabilă.

Tipuri principale și particularităţi

La pisici, forma cea mai întâlnită este similară diabetului de tip 2 (insulinorezistenţă) — spre deosebire de oameni, unde tipul 1 este mai frecvent.

La câini, boala seamănă mai mult cu diabetul de tip 1 (deficienţă de insulină) şi necesită, de regulă, insulină externă.

Semne care pot să apară

Animalele cu diabet pot manifesta:

sete excesivă, urinare frecventă (polidipsie, poliurie)

scădere în greutate în ciuda apetitului crescut

letargie, slăbiciune, haine de blană cu aspect deteriorat

la câini, cataractă rapidă poate fi un indicator.

Ce putem face ca stăpâni responsabili

Menţinerea greutăţii ideale a animalului e foarte importantă — obezitatea este factor de risc pentru pisici.

Alimentaţie adaptată, evitarea gustărilor în exces, activitate regulată.

Monitorizare veterinară: testări de sânge, urină, consultaţii regulate.

Dacă diagnosticul e confirmat: plan de tratament — dietă, insulină (la câini aproape sigur), monitorizare la pisici.

Importanţa unui diagnostic precoce: animalele tratate la timp pot avea o viaţă îndelungată şi calitativ normală.