Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi lovit intenţionat cu autovehiculul său o autospecială de poliţie, în timp ce încerca să fugă de poliţişti care îl depistaseră pe un fond de vânătoare din judeţul Brăila, unde ar fi practicat vânătoarea ilegală şi conducea un autoturism fără permis, a informat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, transmite Agerpres.

Depistat la vânătoare ilegală cu un ogar

Potrivit procurorilor, bărbatul, identificat cu iniţialele B.C.-C., a fost depistat pe 11 martie, în jurul orei 20:00, pe un fond cinegetic din judeţ, în timp ce ar fi practicat vânătoarea ilegală folosind un exemplar din rasa ogar.

“La data de 11.03.2026, organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Biroul arme, explozivi şi substanţe periculoase s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 11.03.2026, în jurul orei 20%, inculpatul B.C.-C. a fost depistat în timp ce se afla pe un fond cinegetic de pe raza judeţului Brăila, practicând vânătoarea ilegală cu un exemplar din rasa ‘Ogar’, timp în care a condus autoturismul pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, încercând să se sustragă depistării şi lovind intenţionat autospeciala de poliţie MAI, provocând avarii ambelor autoturisme; prin ordonanţa din data de 11.03.2026, dosarul a fost preluat pentru continuarea urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Anchetat pentru braconaj, conducere fără permis și distrugere

Dosarul a fost preluat pentru continuarea urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, procurorul dispunând efectuarea în continuare a urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunile de braconaj, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi distrugere. Procurorii au dispus, joi, reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, ulterior fiind decisă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 13 martie.

