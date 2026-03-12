Poliția Locală a Municipiului București, alături de ASPA București, au desfășurat mai multe controale în Capitală la proprietarii de câini. În cele 400 de imobile controlate au fost descoperite 171 de patrupede, însă nu toate deținute legal, microcipate sau sterilizate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Controale în Capitală la proprietarii de câini

Potrivit unei postări de pe Facebook a PLMB, s-au inventariat animalele din 83 de imobile de pe raza Sectorului 5. Proprietarilor celorlalte 88 de adrese li s-au lăsat invitații de a se prezenta la sediul unității. Prin această acțiune, oamenii legii și reprezentanții instituțiilor de protecție a animalelor fac apel la conștientizare și responsabilitate.

„Pe parcursul mai multor ore cât am fost în teren, am identificat un număr de 126 de câini. Dintre aceștia, 47 sunt de rasă și 79 sunt metiși (sau de rasă comună!). Mai departe, dintre cei metiși, 40 erau sterilizați și 46 microcipați.

Polițiștii locali au emis notificări pentru 41 de câini privind obligativitatea sterilizării și/sau microcipării, cu termen de 30 de zile de intrare în legalitate. Reamintim importanța microcipării și sterilizării câinilor, atât pentru sănătatea și siguranța lor, cât și din punct de vedere legal”, se mai arată în postarea făcută pe pagina de socializare a instituției.

Citește și: