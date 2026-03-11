Articole / Reportaje

Campanie de sterilizare pentru zeci de câini, în Ialomița. Autoritățile încearcă să evite situații dramatice

Raluca Alexe 11 martie 0 comentarii
Câine maro în cabinetul veterinar sursa foto: Freepik

Asociația Dreptate pentru Animale demarează o campanie de sterilizare pentru zeci de câini din județul Ialomița. Sterilizarea animalelor ajută la înăbușirea înmulțirii necontrolate și la abandon.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Campanie de sterilizare pentru zeci de câini, în Ialomița

Potrivit unei postări a asociației pe pagina de Facebook, multe comunități din Ialomița prezintă probleme în ceea ce privește înmulțirea câinilor. Soluția cea mai potrivită este sterilizarea câinilor fără stăpân, astfel că a fost demarată o campanie în acest sens.

„Ignorarea acestei situații de către autorități și localnici, devine vizibilă abia când cazuri grave, precum cele din Uzunu sau Suraia sunt mediatizate. Soluția reală la problemă nu începe atunci. Soluția începe mai devreme: cu sterilizarea câinilor cu stăpân!

De aceea, Asociația Dreptate Pentru Animale demarează un program de sterilizare prin care, pentru început, 40 de câini vor fi sterilizați din fondurile asociației. Programul am ales să îl desfășurăm în județul Ialomița, în comunitatea în care Asociația Dreptate Pentru Animale este deja implicată

Prin această inițiativă ne dorim să arătăm că implicarea noastră nu înseamnă doar demersuri legale în cazurile de abuz, ci și acțiuni concrete de prevenție în comunități”, se arată în postarea asociației Dreptate pentru Animale de pe pagina de socializare.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: Freepik

,

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *