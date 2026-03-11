Asociația Dreptate pentru Animale demarează o campanie de sterilizare pentru zeci de câini din județul Ialomița. Sterilizarea animalelor ajută la înăbușirea înmulțirii necontrolate și la abandon.

Campanie de sterilizare pentru zeci de câini, în Ialomița

Potrivit unei postări a asociației pe pagina de Facebook, multe comunități din Ialomița prezintă probleme în ceea ce privește înmulțirea câinilor. Soluția cea mai potrivită este sterilizarea câinilor fără stăpân, astfel că a fost demarată o campanie în acest sens.

„Ignorarea acestei situații de către autorități și localnici, devine vizibilă abia când cazuri grave, precum cele din Uzunu sau Suraia sunt mediatizate. Soluția reală la problemă nu începe atunci. Soluția începe mai devreme: cu sterilizarea câinilor cu stăpân!

De aceea, Asociația Dreptate Pentru Animale demarează un program de sterilizare prin care, pentru început, 40 de câini vor fi sterilizați din fondurile asociației. Programul am ales să îl desfășurăm în județul Ialomița, în comunitatea în care Asociația Dreptate Pentru Animale este deja implicată

Prin această inițiativă ne dorim să arătăm că implicarea noastră nu înseamnă doar demersuri legale în cazurile de abuz, ci și acțiuni concrete de prevenție în comunități”, se arată în postarea asociației Dreptate pentru Animale de pe pagina de socializare.

