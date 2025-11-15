Apel emoționant pentru Bella, o iapă care nu vede și care a fost preluată de Asociația Megafauna: „A muncit o viață întreagă în întuneric, fără să știe că lumea poate fi altfel decât bici, lanț și frică”

Lucian Mihalache, președintele Asociației Megafauna, salvează de mulți ani cai, într-un loc de vis, în Maramureș, despre care Petscats.ro a mai scris AICI.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Acolo, cai bătuți de foștii proprietari, abandonați sau pregătiți să fie trimiși la abatoarele din străinătate sunt salvați și apoi îngrijiți cu dragoste de Lucian. Nu e ușor pentru el, dar nici nu cere mare lucru—doar un pic de generozitate din partea oamenilor.

Mobilizare generală pentru Bella, o iapă oarbă care are o nouă șansă la viață

Pe Bella a cunoscut-o întâmplător, iar inima i s-a sfâșiat pentru ea. În cele din urmă, a cumpărat-o. A plătit 3.000 de lei. Bella nu vede decât umbre și, toată viața ei, a tras la căruță.

Pentru că nu a găsit un oftalmolog care să-l poată ajuta în România, Lucian Mihalache a căutat în străinătate și a ajuns la unul dintre cei mai buni oftalmologi de cai din Germania, Dr. Stefan Gesell. Cazul a fost acceptat și i s-a spus că se poate interveni, dar costă: 8.000 de euro este prețul operației Bellei.

“Există riscul ca doar unul dintre ochi să fie salvat, dar chiar și așa Bella ar putea vedea”, i-au mai transmis specialiștii lui Mihalache.

Operația costă 8000 de euro

Acum, Lucian vorbește cu toată lumea și roagă oamenii și companiile care pot să ajute cu bani—banii care îi pot reda vederea Bellei: „De fiecare dată îmi spun că o să o las mai moale, dar fiecare caz care îmi sfâșie sufletul mă face să mă autodepășesc, să cer ajutor, să fac eforturi. Iar eforturile mele nu contează, câtă vreme facem bine”, spune Lucian Mihalache pentru Petscats.ro.

Apelul emoționant de pe Facebook i-a făcut pe oameni să reacționeze:

“UPDATE — Costul operației: 8.000 €

Am primit confirmarea oficială de la clinica din München: operația pentru Bella costă 8.000 de euro.

Este o intervenție complexă, bilaterală, realizată de unul dintre cei mai buni specialiști în oftalmologie ecvină din Europa.

Știu că suma este mare.

Dar la fel de mare este și șansa ei la lumină.

Bella a muncit o viață întreagă în întuneric, fără să știe libertatea, fără să știe blândețea, fără să știe că lumea poate fi altfel decât bici, lanț și frică.

Acum e prima dată când are o șansă reală — și nu vreau să o rateze.

Nu merită să rămână în întuneric doar pentru că noi nu am încercat suficient.

Ce fac oamenii pentru ea

Pentru cei care pot și vor să ajute, orice donație — mică sau mare — face diferența.

Iar firmele plătitoare de impozit pe profit pot sponsoriza legal, cu contract, fără costuri suplimentare pentru companie.

Câteva companii alăturate înseamnă șansa ei la o viață nouă.

Bella nu mai cere nimic.

Dar noi putem dărui totul: lumina.

Bella nu mai vede lumea, dar lumea o poate salva.

Am luat un suflet care trăgea din greu. O iapă oarbă, care trăgea fără să vadă nimic. Trăgea pentru că nu știa altceva să facă. Pentru că așa fusese condamnată – să muncească în beznă, până nu mai poate.”

Bella a fost diagnosticată cu cataractă și nu a primit niciun pic de ajutor.

“A fost lăsată așa… când te apropii de ea, nu se ferește. Caută atingerea omului, deși tot omul a adus-o în starea asta. Tot omul a neglijat-o. Este complet desensibilizată, dar undeva adânc, în liniștea ei, încă mai există blândețe. O blândețe care te dezarmează, care te face să-ți pui întrebarea: cum poate un animal care a fost folosit, orbit, chinuit și bătut să mai caute apropierea unui om?

Vreau să-i redăm vederea.

Vreau să vadă iar cerul, iarba, lumina.

Să simtă libertatea și demnitatea pe care le merită.

Cum o poți ajuta pe Bella

Există o operație care i-ar putea reda vederea. Nu e ușor, dar e posibil. Și pentru ea, ar fi totul.

Dacă simți ceva citind rândurile astea, ajut-o. Fiecare contribuție, oricât de mică, o apropie mai mult de lumină.

Uneori nu putem schimba lumea întreagă.

Dar putem schimba lumea cuiva.”, scrie Asociația Megafauna pe Facebook.

Cei care vor s-o ajute pe Bella să vadă din nou lumina și, mai ales, să îi vadă pe oamenii care au salvat-o, pot face donații la:

Revolut / BT Pay: 0756 552 091

Revtag: @lucianmegafauna

PayPal: asociatiamegafauna@gmail.com

IBAN: RO14BRDE250SV25482372500

SWIFT: BRDEROBU.