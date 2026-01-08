Surpriză în supermarket. Angajații și clienții s-au trezit cu 50 de oi în magazin. Imaginile au devenit virale (VIDEO)

În jur de 50 de oi au intrat într-un supermarket din Germania, după ce s-au pierdut de turmă. Reprezentanții magazinului susțin că nu au de gând să ceară despăgubiri ciobanului și au transmis, ironic, faptul că intenționează să preia, pentru un an, grija animalelor, inclusiv furnizarea de hrană.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Scene ireale într-un supermarket din Germania: 50 de oi au intrat printre rafturi și casele de marcat

Incidentul a avut loc luni, 5 ianuarie 2026, în localitatea germană Burgsinn, când proximativ 50 de oi au intrat într-un supermarket Penny. Angajații și clienții au privit animalele cu stupoare, neînțelegând ce se întâmplă, scriu Osthessen și Bild. Ulterior, reprezentanții supermarketului au precizat că animalele au stat între rafturi și în zona caselor de marcat, timp de 20 de minute, provocând haos și lăsând în urmă câteva sticle sparte.

Ciobanul susține că turma se deplasa între zona industrială și râul Sinn, când mai multe oi s-au oprit să pască pe marginea drumului și s-au despărțit de restul grupului. Ulterior, animalele au ajuns în incinta parcării supermarketului, apoi în interiorul magazinului.

Reacția magazinului

După incidentul neobișnuit, magazinul fost curățat, iar reprezentanții supermarketului au transmis că nu vor cere despăgubiri ciobanului, ci din contră, vor să ia legătura cu el pentru a-l ajuta cu hrană pentru animale.

„Dorim să luăm legătura cu ciobanul și să sprijinim aceste oi care ne-au vizitat”, a precizat managerul magazinului. „Obiectivul lor a fost, aparent, să găsească hrană sau poate să se încălzească”, a spus un purtător de cuvânt al Penny.