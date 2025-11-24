Brăileanul care a ucis un câine cu sapa și lopata a fost condamnat la 1 an și 6 luni cu suspendare. Cum motivează instanța: „Scopul pedepsei poate fi realizat şi fără executare în regim de detenție”

Brăileanul care, în urmă cu patru luni, a omorât un câine a primit o pedeapsă de 1 an și 6 luni cu suspendare! Aflat în stare de ebrietate, bărbatul din satul Berteștii de Jos a intrat în curtea verișoarei sale și a lovit patrupedul cu sapa și lopata. Animalul era legat cu lanțul de un copac din gospodărie, fiind lipsit de posibilitatea de a scăpa de furia oarbă a individului.

A bătut câinele cu sălbăticie până l-a omorât

„Cu acea sapă a mers în lateralul casei persoanei vătămate, la un câine ce era legat de un nuc. Ajuns acolo, i-a aplicat animalului o serie de lovituri, dar care nu au dus la decesul acestuia.

Întrucât câinele nu decedase, inculpatul a revenit în zona din faţa locuinţei, unde a găsit o lopată, cu care s-a întors la câinele ce se afla legat de nuc. Inculpatul a aplicat din nou lovituri câinelui, de data aceasta cu lopata, până ce patrupedul a decedat”, au scris procurorii în rechizitoriu, potrivit De Brăila.

Brăileanul în vârstă de 45 de ani a fost condamnat de Judecătoria Brăila, la sfârșitul săptămânii trecute, la 1 an și 6 luni cu suspendare pentru uciderea animalelor, cu intenție, fără drept. Instanța a susținut că „inculpatul a manifestat o poziție procesuală sinceră, recunoscând comiterea faptelor încă din faza de urmărire penală”.

În plus, judecătorul a subliniat faptul că „scopul pedepsei poate fi realizat şi fără executare în regim de detenție”, argumentându-și decizia în strânsă legătură cu „vârsta, circumstanțele personale ale inculpatului și posibilitățile concrete de reintegrare socială a acestuia”.

Magistratul a mai avut în vedere și perioada în care individul a fost arestat preventiv (de la sfârșitul lunii iulie, când a săvârșit fapta, și până în prezent).