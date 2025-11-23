Moss, câinele detectiv important pentru știință. Patrupedul are un job special: ajută speciile pe cale de dispariție să se îndrăgostească

Diavolii tasmanieni, în ciuda dimensiunilor lor mici și a aspectului relativ drăguț, nu sunt animale ușor de iubit. Fiind cei mai mari marsupiali carnivori din lume, aceste mici creaturi flămânde posedă una dintre cele mai puternice mușcături din lume, raportate la masa corporală. Au tendința să miroasă urât, sunt feroce și irascibili și ușor de localizat din cauza țipetelor melodioase.

Moss ajută diavolii tasmanieni să se împerecheze

De asemenea, sunt pe cale de dispariție. Asta înseamnă că grupurile de conservare din Australia, unde locuiesc diavolii tasmanieni, încearcă să crească populația lor atât în ​​captivitate, cât și în sălbăticie. Și nu trebuie să fii expert în conservarea speciilor ca să știi că una dintre cele mai importante chei pentru o populație sănătoasă de animale este continuarea reproducerii mai multor exemplare.

Aici intervine câinele Moss, care face parte din Grădina Zoologică Victoria. Patrupedul a fost adoptat la 14 luni, după ce a „eșuat” cumva în a fi animal de companie. Este un uragan de energie, cu o minte inteligentă și jucăușă, scrie Zoos Victoria.

Un semn că era perfect pentru acest program era indiferența sa față de găinile crescute liber în casa lui de plasament. Din motive evidente, un câine căruia îi place să alerge după găini nu ar fi un candidat bun pentru protejarea unora dintre cele mai rare comori ale Australiei.

Timp de secole, câinii au fost incredibil de utili pentru a localiza orice, de la oameni dispăruți la droguri, bombe, ploșnițe, chiar și viruși! Simțul lor olfactiv ascuțit poate fi dresat să detecteze o varietate de mirosuri care sunt nedetectabile pentru nasul uman. Acest lucru se dovedește a fi o abilitate neprețuită atunci când vine vorba de împerecherea diavolilor tasmanieni, notează Daily Paws.

Câinele este prețios pentru oamenii de știință

Ei bine, una dintre modalitățile prin care femelele arată că sunt în călduri este printr-un feromon special pe care îl depun în fecale și pe care Moss, cu nasul lui de detectiv, este capabil să-l identifice. Când Moss adulmecă excrementele unei femele, oamenii de știință știu că e timpul să introducă un mascul în ecuație.

„Acest program, dacă va avea succes, va fi extrem de benefic pentru alte specii de animale aflate în captivitate, ceea ce ar putea crește considerabil succesul reproducerii în captivitate și, de asemenea, eliberarea acestor indivizi în sălbăticie”, au explicat specialiștii.