Prestigiosul concurs canin Crufts, ediția 2026, a fost cucerit de Bruin, câinele din rasa Clumber Spaniel, câștigător al titlului „Best in Show”. Exemplarul în vârstă de patru ani a impresionat juriul și publicul, după ce a concurat contra a peste 18.000 de câini din întreaga lume.

Bruin, câinele Clumber Spaniel care a cucerit Crufts 2026

Concursul Crufts, desfășurat la National Exhibition Centre (NEC) din Birmingham, Marea Britanie, are o istorie de sute de ani. La ediția din 2026, Bruin, din Somerset, a fost prezentat de handlerul său, Lee Cox. Câinele deja câștigase anterior categoria Gundog, rezervată raselor de câini de vânătoare precum spanielii și retrieverii.

Succesul lui Bruin este cu atât mai răsunător, cu cât rasa Clumber Spaniel nu mai câștigase trofeul suprem la Crufts de peste trei decenii. Ultima dată când această rasă a obținut titlul „Best in Show” a fost în 1991, potrivit The Independent. Clumber Spanielul este o rasă britanică rară, considerată de The Kennel Club drept o „rasă autohtonă vulnerabilă”, cu mai puțin de 300 de pui înregistrați anual în Regatul Unit.

Finala câștigată de Bruin a avut loc într-o atmosferă plină de emoție, în arena principală a complexului NEC din Birmingham. Mii de spectatori au urmărit momentul în care juriul a ales câștigătorul dintre câinii finaliști din cele șapte grupe principale ale competiției. După anunțarea câștigătorului, stăpânul lui Bruin l-a numit pe acesta „câinele vieții mele”, vizibil emoționat de victoria obținută. Pe locul al doilea s-a clasat Meghan, un exemplar din rasa Petit Basset Griffon Vendéen, venit din Croația.

Crufts este organizat anual de The Kennel Club și este considerat cel mai mare și mai cunoscut spectacol canin din lume, reunind mii de câini de rasă și crescători din numeroase țări. Evenimentul include competiții de frumusețe canină, demonstrații de agilitate, flyball, obediență și alte activități dedicate relației dintre oameni și câinii lor.

