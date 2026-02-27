Crufts – recunoscut la scară mondială drept cel mai mare eveniment canin din lume, este în plină pregătire pentru ediția din 2016, astfel că iubitorii de animale se așteaptă la surprize și competiții memorabile.

Pregătiri pentru Crufts 2026, cel mai mare concurs canin din lume

În perioada 5–8 martie 2026, la National Exhibition Centre (NEC) din Birmingham, Marea Britanie, va avea loc Crufts 2026, competiție ce va aduna mii de câini și stăpâni pasionați de performanță.

Evenimentul nu este doar un concurs de frumusețe și agilitate, ci o sărbătoare globală dedicată câinilor din toate rasele și țările lumii. Printre altele, evenimentul include concursuri clasice de rasă, curse de agilitate, demonstrații de obediență, secțiuni interactive, unde vizitatorii pot întâlni zeci de rase interesante și pot afla mai multe despre comportamentul, caracteristicile și nevoile acestora.

Punctul culminant al evenimentului rămâne titlul „Best in Show” – distincția supremă acordată câinelui care impresionează cel mai mult juriul, conform regulilor riguroase ale organizatorilor, notează bristolpost.co.uk.

La Crufts 2026, iubitorii de câini pot descoperi și ultimele produse apărute pe piață, dispozitive inovatoare și numeroase lucruri necesare îngrijirii și bunăstării animalelor.

Astfel, evenimentul nu este doar un concurs canin, ci o întreagă experiență, atât pentru animale, cât și pentru stăpânii lor și iubitorii de câini.

