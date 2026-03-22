Un mini-porc a intrat în Cartea Recordurilor, după ce și-a arătat abilitatea incredibilă de a „vorbi” folosind butoane special concepute pentru animale.

Merlin este un porc vietnamez de talie mică, care locuiește în California alături de stăpâna sa, Mina Alali. Animalul a devenit celebru după ce a fost antrenat să comunice prin intermediul unor butoane colorate care redau mesaje vocale.

Folosindu-și botul, Merlin apasă butoane care exprimă dorințe sau emoții simple, de la „mâncare” și „afară” până la reacții precum „sunt supărat”. În total, acesta utilizează peste 20 de astfel de butoane pentru a interacționa cu familia sa, potrivit Guinness World Records.

Abilitățile sale nu doar că au impresionat publicul, dar l-au transformat într-o adevărată vedetă online. Contul său de Instagram a adunat peste un milion de urmăritori, performanță care i-a adus și un record mondial pentru cel mai popular porc de pe platformă.

Stăpâna lui spune că totul a început când Merlin era foarte mic, iar antrenamentul s-a bazat pe răbdare și recompense.

„Cu suficient timp și consecvență, animalele pot învăța lucruri incredibile”, a explicat aceasta, dovedind prin exemplul lui Merlin că animalele nu sunt doar amuzante, ci și foarte inteligente.

Specialiștii spun că porcii au capacități cognitive comparabile cu cele ale unui copil mic, ceea ce explică de ce pot învăța astfel de forme de comunicare.

