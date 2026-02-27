Piața hranei pentru animale de companie din Statele Unite se pregătește pentru schimbări importante, după ordinul executiv emis anul trecut pentru înființarea comisiei Make America Healthy Again (MAHA) Commission. Inițiativa urmărește introducerea unor politici menite să reducă incidența bolilor cronice în rândul populației și să asigure accesul la alimente sănătoase, accesibile și suficiente pentru cetățeni.

Umanizarea animalelor și impactul asupra producătorilor

Pe măsură ce tendința de „umanizare” a animalelor de companie continuă să crească, producătorii și furnizorii de hrană pentru animale vor trebui să analizeze tot mai atent modul în care aceste politici ar putea influența formularea produselor, conformitatea cu reglementările și strategiile de dezvoltare, notează International Petfood.

Pentru a înțelege mai bine impactul potențial al MAHA asupra industriei, specialiștii sunt invitați să participe la prezentarea susținută de Dana Brooks pe 28 aprilie, în cadrul evenimentului Petfood Forum 2026.

Brooks, președinte și CEO al Pet Food Institute, va analiza inițiativa federală Make America Healthy Again și efectele în lanț anticipate pentru producătorii de hrană pentru animale și furnizorii de ingrediente.

GRAS și controalele mai stricte asupra ingredientelor

Un punct de interes major îl reprezintă creșterea nivelului de control asupra procesului „Generally Recognized as Safe” (GRAS), ceea ce ridică întrebări despre modul în care furnizorii vor continua să obțină aprobarea ingredientelor — fie prin evaluări proprii, fie prin notificări oficiale.

Cum ar putea influența FDA viteza de lansare a produselor

În paralel, Centrul pentru Medicină Veterinară din cadrul US Food and Drug Administration Center for Veterinary Medicine analizează atât procedurile GRAS, cât și procesul de petiții pentru aditivi alimentari. Orice modificare a mecanismelor de aprobare sau a termenelor de evaluare ar putea influența viteza cu care noi produse și ingrediente ajung pe piață.

Implicații pentru industrie și consumatori

Aceste posibile schimbări au implicații directe asupra inovației, investițiilor și planificării strategice în întreaga industrie a hranei pentru animale. Pentru consumatori — adică proprietarii de animale — rezultatul ar putea însemna produse mai sigure și mai bine reglementate, dar și eventuale creșteri de costuri sau lansări mai lente ale unor formule noi.

Un lucru este însă clar: pe măsură ce standardele pentru alimentația umană devin mai stricte, efectele se vor resimți tot mai mult și în bolurile câinilor și pisicilor.