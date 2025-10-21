Cadavre de animale, incendiate într-o groapă lângă o fermă din Arad: anchetă penală și amendă de 24.000 lei

Comisarii de Mediu din Arad au descoperit, în urma unei sesizări telefonice, că angajaţii unei ferme din localitatea Olari au incendiat cadavre de bovine într-o groapă, astfel că vor depune sesizare penală, în timp ce Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) a aplicat o amendă de 24.000 de lei, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis marţi, de Garda de Mediu Arad, o persoană a semnalat telefonic incendierea unor cadavre de animale în proximitatea fermei de vaci din localitatea Olari, iar o echipă de comisari s-a deplasat în locul menţionat.

“S-a constatat că, într-o groapă având un diametru de aproximativ 2 – 2,5 metri şi adâncimea de 1 -1,5 metri, au fost incendiate două cadavre (o vacă şi un viţel) şi anvelope de cauciuc. Conform reglementărilor în vigoare, fapta constituie infracţiune, urmând a fi înaintată organelor de cercetare sesizarea penală”, se arată în comunicat.

Conducerea DSVSA Arad a adăugat, la solicitarea AGERPRES, că instituţia a intervenit imediat în acest caz şi a ridicat cadavrele pentru a fi duse la neutralizare.

Conform sursei citate, animalele nu erau bolnave, ci fuseseră sacrificate pentru carne, însă ferma nu a mai avut capacitate de stocare în congelatoare şi a decis să incendieze cadavrele.

Ferma, care este administrată de o firmă, a fost amendată de DSVSA cu 24.000 de lei.

