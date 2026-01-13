Câinele lui Renee Good, tânăra împușcată mortal de polițiștii ICE, salvat de martori. Soția victimei, filmată în timp ce se reunește cu animalul (VIDEO)

În urma tragediei din SUA, unde Renee Good, o tânără mamă în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal de un polițist de la imigrări, s-a aflat ce s-a întâmplat cu câinele acesteia. Animalul a asistat neputincios și speriat la scenele de groază ce au avut loc în Minnesota.

Câinele lui Renee Good a fost salvat de martori

Ultimele imagini postate pe internet despre moartea prin împușcare a lui Renee Good surprinde un moment pe cât de mic ca durată, pe atât de important. În mașina în care se afla victima se afla, pe locurile din spate, era un câine negru ce poate fi văzut cum privește pe fereastra lăsată în jos.

Nu doar că acesta a asistat la toate scenele, dar a fost, la rândul său, expus unui mare pericol în momentul în care polițistul a deschis focul asupra lui Renee. Imaginile au fost surprinse de soția lui Renee, Becca, care a filmat confruntarea cu oamenii legii înainte de împușcături.

După ce Renee a pornit mașina, încercând să scape de polițiști, aceasta a fost ucisă, iar autoturismul a ajuns într-un șanț și într-o altă mașină parcată. Pe imagini se poate observa cum imediat după coliziune, Becca aleargă spre mașina în care Renee zăcea moartă. Martorii se îndreaptă la rândul lor spre mașină, însă atât ei, cât și soția victimei au fost îndepărtați de oamenii legii de lângă autoturism.

Animalul s-a reunit cu soția victimei

Un vecin surprinde momentul în care Becca strigă după câinele din mașină și roagă oamenii să îl recupereze: „Este un câine în spate. Poate cineva să mi-l aducă, văd rog?”.

Conform declarațiilor anonime ale unui vecin pentru People, Becca a luat câinele și s-a prăbușit pe asfalt, ținându-l în brațe: „Nu știu ce să fac. Aceea este soția mea. Au împușcat-o în cap, frate! Suntem noi aici, nu avem pe nimeni. Nici nu pot să respir acum”, se aude cum spune Becca pe o filmare de după incident.

Renee, mamă a trei copii, a fost dusă la spital, unde a fost declarată decedată, în ciuda faptului că la fața locului se afla un medic. Oamenii legii i-au interzis însă acestuia să îi ofere femeii primul ajutor. După incident, revoltele de stradă au continuat, atât împotriva măsurilor contra imigranților, cât și pentru solidarizarea maselor în cazul morții lui Renee.

