Câinele tău este mai sălbatic decât crezi, spune un studiu. Chiar și atunci când doarme, în organismul lui se activează instinctul de lup

Câinii sunt adorabili când moțăie, dar obiceiurile lor de odihnă oferă indicii cheie despre modul în care compania oamenilor a modelat comportamentul canin.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Studiu despre somnul câinilor

Câinii domestici au obiceiuri de somn în mare parte diurne (stau treji ziua, dorm noaptea), adaptându-se stilului de viață al stăpânilor lor. Cea mai mare parte a somnului lor are loc noaptea, între orele 21:00 și 6:00. Spre deosebire de stăpâni, însă, câinii au perioade frecvente de somn în timpul zilei, în special după-amiaza.

Un studiu din 2020 a estimat că un câine de companie doarme, în medie, aproximativ 10 ore pe zi. În realitate, este dificil de stabilit cât dorm câinii în 24 de ore, deoarece somnolența reprezintă o proporție considerabilă din activitatea lor zilnică. Acest lucru a dus la o gamă largă de estimări (șapte până la 16 ore) în ceea ce privește timpul pe care câinii îl dedică somnului.

Strămoșul câinelui, lupul cenușiu, are în sălbăticie tipare de somn nocturne (activ pe timpul nopții) sau crepusculare (activ în zori și la amurg). Acestea fiind spuse, lupii prezintă o variabilitate ridicată în activitatea lor, perturbațiile umane, disponibilitatea hranei și condițiile meteo influențându-le ciclurile somn-veghe, scrie Nature.

Lupii captivi, la fel ca și câinii, au de obicei un ritm circadian diurn, adaptându-și ciclul somn-veghe la regimurile de hrănire și la activitatea umană din mediul lor. Câinii domestici sunt mai înclinați să semene cu canidele sălbatice în ciclurile lor de somn, prezentând o înclinație mai mare spre activitatea crepusculară sau nocturnă. În zonele urbane, maidanezii își pot alinia obiceiurile de somn cu activitatea umană.

Aceste studii sugerează că domesticirea nu a schimbat neapărat obiceiurile de somn ale câinilor. Mai degrabă, somnul lor pare a fi determinat de stilul de viață uman și de factorii situaționali. Lăsați de capul lor, însă, câinii ar putea fi mai predispuși să adopte obiceiurile de somn ale strămoșilor lor sălbatici.

Natura somnului la câini

Câinii au etape diferite de somn, inclusiv somnolență, ațipit, fără mișcări oculare rapide (NREM) și somn mai profund, cu mișcări oculare rapide (REM), în care au loc majoritatea viselor, deși nu toate. Patrupedele dedică o mai mare parte din timpul total de somn REM (aproximativ 2,9 ore pe zi) decât oamenii (1,9 ore pe zi).

Cu toate acestea, un studiu din 2022 a constatat că animalele petrec mai puțin timp în somn REM decât lupii. Ambele specii, însă, au petrecut o perioadă similară în celelalte etape ale somnului. Acest lucru ridică întrebări cu privire la legătura dintre somnul REM și domesticire.

Speciile care prezintă un risc ridicat de a fi atacate în timpul somnului petrec de obicei mai puțin timp în somn REM decât animalele care trăiesc în medii mai sigure, așa că rezultatele acestui studiu sunt interesante.

Câinii dorm cel mai profund noaptea, iar puiul de somn din timpul zilei este relativ ușor. La fel ca alte animale, inclusiv șobolanii și aricii, se trezesc adesea după o perioadă de somn REM, probabil o adaptare evolutivă menită să-i forțeze să se trezească din somn pentru a verifica pericolele din mediu.

Aceste cicluri somn-veghe frecvente și relativ scurte permit câinilor să se adapteze la schimbările din rutina lor mai ușor decât oamenii. Ca și în cazul oamenilor, durata și calitatea somnului la câini diferă de la o zi la alta, cât și pe parcursul vieții lor. Pe măsură ce îmbătrânesc, somnul lor devine mai fragmentat, însoțit de scăderea perioadelor de somn REM noaptea și creșterea somnului NREM în timpul zilei.

Alți factori, inclusiv activitatea din timpul zilei, bunăstarea, condițiile de mediu și chiar interacțiunile sociale, pot afecta calitatea somnului. Privările de odihnă ziua duc de obicei la un somn REM mai lung noaptea, atât la câini, cât și la alte animale.

De ce dorm câinii

Oamenii de știință încă nu sunt de acord cu privire la motivele pentru care câinii sau alte animale dorm, deși știm că acest proces este puternic implicat în refacerea fizică.

Conversia memoriei pe termen scurt în memorie pe termen lung, strâns legată de somnul REM, este probabil cea mai studiată funcție a somnului. Majoritatea acestor lucrări indică rolul important al somnului în facilitarea învățării.

De exemplu, în 2017, cercetătorii din Ungaria au descoperit că memoria câinilor s-a îmbunătățit semnificativ atunci când animalele au învățat cuvinte necunoscute, apoi li s-a permis să doarmă și să se odihnească trei ore.

Natura somnului la câini, ca și la oameni, poate fi influențată de procesarea emoțională. Studiul maghiar din 2017 a constatat că experiențele negative, cum ar fi separarea proprietarului și apropierea de un străin amenințător, au dus la creșterea somnului REM și la scăderea somnolenței câinilor.