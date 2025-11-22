Câinele te relaxează mai mult decât prietenii, susțin psihologii. Noile cercetări schimbă tot ce știam despre sprijinul emoțional oferit de animale

Psihologii explică motivul pentru care câinii, chiar dacă nu pot vorbi, reduc anxietatea și îmbunătățesc starea de spirit mai bine decât omul. Dacă te simți mai relaxat în preajma câinelui tău decât cu partenerul sau un prieten, ești în companie bună.

Câinele te relaxează mai mult decât prietenii

Un număr tot mai mare de cercetări a descoperit că, atunci când proprietarii de câini se confruntă cu situații stresante, corpurile lor tind să fie mai puțin reactive din punct de vedere fiziologic atunci când animalele lor de companie sunt prezente. Sprijinul necondiționat pe care oamenii îl primesc de la cățeii lor are un impact psihologic și o bază fiziologică.

În ultimii ani, mai multe studii au ilustrat numeroasele moduri în care câinii oamenilor oferă confort, calmează nervii, sunt buni ascultători și pot oferi alte forme de sprijin valoros, dovedind că uneori cuvintele pur și simplu nu sunt necesare.

„Tovarășii noștri de companie sunt foarte previzibili și de încredere – dragostea necondiționată pe care o primim de la câinii noștri ne dă un sentiment de siguranță”, spune Evangeline Wheeler, profesor de psihologie la Universitatea Towson din Maryland. „Câinii nu te judecă și nu te critică. Pur și simplu stau acolo și te privesc cu ochi iubitori”.

Această formă silențioasă de încurajare canină poate avea un efect calmant atunci când ești anxios sau stresat, uneori mai mult decât o face prezența unui prieten sau partener.

Sprijin canin vs. uman

Când oamenii au fost puși în situații în care li s-a cerut să efectueze calcule mentale sau să suporte un test „la rece”, în care mâna le este scufundată în apă cu gheață, prezența câinelui a stabilizat tensiunea arterială și ritmul cardiac mai mult decât soțul sau un prieten, potrivit unui studiu publicat în Psychosomatic Medicine.

Un alt studiu publicat în revista Emotion a pus oamenii să se implice într-o sarcină stresantă – adunarea de numere care apăreau pe ecranul computerului – apoi să interacționeze cu câinele lor, să coloreze o carte de colorat sau să aștepte în liniște 10 minute. Cei care au interacționat cu cățeii lor s-au calmat mai repede decât cei care au așteptat sau au încercat să se destreseze colorând.

„Câinele oferă sprijin social fără prejudecăți – știi că nu te judecă pentru că ești stresat”, susține Hannah Raila, coautoare a studiului, psiholog și profesor asistent de psihologie la UC Santa Cruz. „Dacă stă acolo și dă din coadă, îți transmite emoții pozitive”.

Prezența patrupedului indică un nivel de stres mai mic

Într-un studiu publicat în revista Society & Animals, cercetătorii au supus 223 de persoane testului de stres social Trier (TSST), care impune participanților să facă o prezentare și ulterior să susțină un test de aritmetică mentală neprevăzut în fața unui grup de persoane care nu oferă feedback sau încurajare. Când oamenii au efectuat TSST în prezența unui câine, au avut niveluri de stres mai scăzute, măsurate prin tensiunea arterială și ritmul cardiac, și mai puțină anxietate.

În ceea ce privește modul în care câinii le oferă stăpânilor un nivel de confort pe care alți oameni nu îl pot împărtăși, „există o onestitate brută pe care o poți avea cu câinele tău, nu și cu alte persoane”, precizează Lori Kogan, psiholog consilier și profesor în cadrul departamentului de științe clinice de la Universitatea de Stat din Colorado. „Îi acceptăm așa cum sunt și ei fac același lucru pentru noi”.

Beneficiile vorbitului cu animalele

Este obișnuit ca oamenii să vorbească cu câinii lor pe tot parcursul zilei – despre ce fac sau despre cât de drăguț, jucăuș sau năzdrăvan este cățelul.

„Când vorbești cu câinele tău, simți că acesta este motivul pentru care ești aici – indiferent ce se întâmplă la serviciu, el tot te iubește și are nevoie de tine, iar asta îți dă un scop în viață”, este de părere Larry Young, expert în neuroștiința legăturilor sociale și profesor de psihiatrie la Universitatea Emory.

Cercetările au descoperit că discuțiile cu câinele despre problemele care te preocupă emoțional pot fi deosebit de benefice. Într -un studiu publicat în revista Anthrozoös, oamenii de știință au descoperit că oamenii sunt mai dispuși să le împărtășească câinilor emoții dificile, cum ar fi depresia, gelozia, anxietatea, apatia și frica, decât o fac cu partenerii sau prietenii.

Câinii nu te judecă

Motivele precise nu sunt cunoscute, dar o ipoteză este că „animalele de companie nu au prejudecăți, nu întrerup și nu răspund”, spune coautorul studiului Daniel Mills, specialist în relațiile om-animal și profesor de medicină veterinară comportamentală la Universitatea din Lincoln, Regatul Unit. „Câinele nu va încerca să rezolve problema așa cum o fac unii oameni”.

Relația ta cu patrupedul este un spațiu sigur, deoarece nu te va judeca și nu va fi în dezacord cu tine. „Oamenii au nevoie să vorbească, iar exprimarea modului în care te simți este destul de importantă în rezolvarea sentimentelor tale”, potrivit lui Mills. „Exprimarea [acelor sentimente] te ajută să treci mai departe de trecut și să te îndrepți spre viitor”.

Crește nivelul de oxitocină

Un alt avantaj: câinele tău nu va intra într-o conversație despre ce te deranjează. Este mai probabil să te distragă. „Câinii folosesc strategii de manipulare emoțională”, confirmă Mills. „Dorința lor de a se juca este incompatibilă cu faptul că ești supus sau furios”.

Când interacționați, amândoi puteți simți o creștere bruscă a nivelului de oxitocină (adesea numită „hormonul iubirii”), care scade răspunsul la stres pe termen scurt, potrivit lui Young.