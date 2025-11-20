Echipele canine din cadrul Autorității Vamale din România își perfecționează continuu abilitățile pentru a detecta obiecte ascunse și a combate criminalitatea organizată legată de migrație. În cadrul unui parteneriat cu Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie (NCA), ofițerii români și câinii lor participă la antrenamente intense pentru a-și îmbunătăți tehnicile de detecție.

Antrenamente intense pentru câinii detectivi ai vămii românești

În video-ul demonstrativ atașat, puteți vedea cum un câine antrenat găsește cu precizie un obiect ascuns, dovedind nu doar agilitatea, ci și inteligența și pregătirea echipelor canine. Aceste exerciții practice contribuie direct la siguranța comunităților și la prevenirea activității rețelelor de migrație ilegală.

Ambasada Marii Britanii la București a salutat colaborarea, subliniind importanța schimbului de experiență între echipele canine din România și Marea Britanie. Sprijinul oferit prin acest parteneriat consolidează metodele de detectare și crește eficiența intervențiilor în lupta împotriva criminalității.

Acest tip de antrenament nu doar că ajută la combaterea infracțiunilor, dar ne arată și cât de impresionantă poate fi munca câinilor de serviciu – devotamentul și pregătirea lor sunt pur și simplu remarcabile.