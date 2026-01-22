Un nou studiu realizat de Royal Veterinary College (RVC) arată că opinia publică din Marea Britanie este profund divizată atunci când vine vorba despre încrucișarea câinilor cu bot turtit (brahicefalici). Părerile diferă semnificativ cu privire la impactul acestei practici asupra sănătății, aspectului fizic și temperamentului câinilor.

Cercetarea scoate la iveală o realitate inconfortabilă: de multe ori, preferințele legate de aspect și companie cântăresc mai mult decât sănătatea atunci când oamenii aleg un câine. Acest lucru se întâmplă chiar și în contextul în care există tot mai multe dovezi științifice despre problemele grave de bunăstare asociate cu reproducerea câinilor cu trăsături fizice extreme și diversitate genetică limitată, notează Dogs Today.

Popularitatea câinilor brahicefalici și problemele de sănătate asociate

Rasele brahicefalice – precum Pug-ul, Bulldogul Francez și Bulldogul Englez – au devenit extrem de populare în ultimii ani. Mulți viitori stăpâni sunt atrași de botul scurt, ochii mari și pliurile pielii, trăsături considerate „drăgălașe”.

Din păcate, aceste caracteristici sunt strâns legate de probleme de sănătate pe tot parcursul vieții, printre care:

dificultăți severe de respirație,

afecțiuni ale ochilor și pielii,

probleme dentare,

afecțiuni ale coloanei vertebrale,

speranță de viață redusă.

Încrucișarea raselor – o posibilă soluție pentru criza bunăstării

În contextul a ceea ce specialiștii numesc tot mai des o criză internațională a bunăstării câinilor cu bot turtit, în unele țări se explorează încrucișarea raselor brahicefalice cu rase non-brahicefalice. Scopul este reducerea trăsăturilor extreme și îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Pe lângă rezultatele medicale, acceptarea publicului este esențială pentru ca această soluție să funcționeze pe termen lung.

Ce spun oamenii: rezultatele sondajului RVC

Studiul s-a bazat pe un sondaj online național, la care au participat 4.899 de persoane din Marea Britanie: proprietari actuali și foști de câini, viitori proprietari și persoane care nu dețin câini.

Participanții au fost întrebați despre:

opiniile lor privind încrucișarea câinilor brahicefalici ,

atitudinea față de metișii non-brahicefalici (ex. Cockapoo),

percepțiile legate de sănătate, temperament și aspect.

Sănătatea – principalul beneficiu perceput

Îmbunătățirea sănătății a fost cel mai des menționat avantaj al încrucișării:

43% dintre proprietarii de metiși non-brahicefalici,

37,2% dintre proprietarii de câini de rasă pură non-brahicefalici,

42,5% dintre proprietarii de metiși brahicefalici,

33,2% dintre proprietarii de câini brahicefalici de rasă pură.

Cele mai așteptate beneficii de sănătate au fost:

respirație mai bună ,

trăsături faciale mai puțin extreme ,

mai puține probleme de piele, ochi și dinți.

Temperament, aspect și diversitate genetică

Proprietarii de câini brahicefalici metiși au fost cei mai înclinați să creadă că încrucișarea duce la un temperament mai echilibrat și un aspect îmbunătățit.

Alte beneficii menționate mai rar au inclus:

longevitate crescută ,

diversitate genetică mai mare , esențială pentru reducerea bolilor ereditare.

Temeri și controverse legate de încrucișare

Îngrijorările nu au lipsit. Unii respondenți consideră că încrucișarea raselor poate genera noi probleme de sănătate – o opinie împărtășită de 23,5% dintre proprietarii de câini brahicefalici de rasă pură.

Alte temeri frecvente:

imprevizibilitatea aspectului și temperamentului ,

pierderea pedigree-ului și a „purității genetice” ,

posibile efecte negative asupra aspectului fizic.

În rândul proprietarilor de câini non-brahicefalici, peste un sfert au exprimat teama că trăsăturile dăunătoare ale câinilor cu bot turtit s-ar putea răspândi în alte rase.

„Avem responsabilitatea să creștem câini mai sănătoși”

Dr. Rowena Packer, lector senior în comportamentul și bunăstarea animalelor de companie la RVC, subliniază: „Toți câinii de rasă pură sunt rezultatul selecției umane. Unele dintre aceste alegeri au dus la suferință previzibilă, mai ales în cazul raselor cu forme corporale extreme.”

Ea adaugă că, dacă oamenii modelează deja populațiile de câini, atunci au și responsabilitatea de a face acest lucru mai bine, prin:

prioritizarea sănătății,

creșterea diversității genetice,

încrucișări atent planificate, bazate pe dovezi științifice.

Ce își doresc viitorii proprietari de câini

Studiul a arătat diferențe clare și în ceea ce privește intențiile de viitor:

proprietarii actuali de câini de rasă pură preferă, în mare parte, să rămână la această opțiune;

doar 16,6% dintre proprietarii de câini non-brahicefalici ar lua în calcul un metis brahicefalic, de regulă prin adopție;

peste 50% dintre proprietarii de câini brahicefalici (de rasă pură sau metiși) ar considera achiziționarea unui metis brahicefalic.

Cercetătorii cred că această deschidere poate reduce cererea pentru câini cu conformații extreme, însă subliniază nevoia de mai multe date despre sănătatea și temperamentul acestor metiși.

Alegerea unui câine sănătos începe cu informarea

Becky Thwaites, Head of Public Affairs la Blue Cross, atrage atenția:

„Vedem prea des câini precum Bulldogii Francezi sau Pug-ii suferind din cauza formei craniului. Bunăstarea lor compromisă este rezultatul direct al selecției umane.”

Ea încurajează viitorii proprietari să pună sănătatea înaintea aspectului, subliniind că fiecare alegere responsabilă poate contribui la un viitor mai bun pentru câini.