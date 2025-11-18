O echipă de cercetători de la Open University din Milton Keynes a dezvoltat un dispozitiv unic, care le permite câinilor să controleze electrocasnicele din casă. Dogosophy Button este un buton smart, wireless, conceput pentru a fi ușor de acționat cu lăbuța sau cu botul.

Un buton inteligent creat special pentru câini

Gadgetul a fost proiectat în cadrul Animal-Computer Interaction (ACI) Laboratory, unde specialiștii au analizat în detaliu modul în care câinii percep culorile și obiectele din jur.

Butonul are o suprafață mare, albastră , nuanță pe care câinii o disting foarte bine.

Textura este aderentă , astfel încât să poată fi apăsat ușor cu botul sau cu lăbuța.

Carcasa albă creează contrast, făcând butonul vizibil din orice unghi.

Toate aceste detalii au rolul de a transforma un dispozitiv obișnuit într-un obiect intuitiv pentru un câine, notează BBC.

De la câini de asistență la câini de companie

Inițial, Dogosophy Button a fost creat pentru câinii de asistență, pentru a-i ajuta să aprindă lumina, să pornească un fierbător sau alte aparate similare. Dar odată cu lansarea pe piață, dispozitivul poate fi folosit de orice câine de companie.

Astfel, patrupedul poate învăța să își îmbunătățească singur confortul — de exemplu, să pornească un ventilator într-o zi călduroasă sau să aprindă lumina într-o cameră întunecoasă.

Cum reacționează câinii la noua tehnologie

Profesoara Clara Mancini, coordonatoarea proiectului, a testat butonul chiar pe propria cățea, o husky pe nume Kara.

„Husky-ii sunt mai independenți și uneori greu de motivat, spre deosebire de un Labrador, de exemplu. Dar dacă le stârnești interesul, participă cu plăcere”, explică ea.

Datorită faptului că butonul este complet wireless, poate fi montat oriunde îi este câinelui cel mai comod.

Preț și disponibilitate

Dogosophy Button este disponibil la prețul de 96 de lire sterline, TVA inclus.

Pentru mulți stăpâni, poate părea un gadget amuzant, dar pentru câini sau persoanele cu dizabilități, acest dispozitiv poate face diferența în viața de zi cu zi.

Mancini subliniază un aspect important: „Lumea în care trăim este concepută după nevoile oamenilor. Prin acest dispozitiv, am vrut să le oferim și câinilor un pic de control într-un mediu care nu este gândit pentru ei.”