La Joint Base Charleston, Carolina de Sud, a avut loc, pe 19 februarie, o ceremonie de inaugurare a unui adăpost ultramodern pentru câinii militari de serviciu. Evenimentul marchează o investiție de 3,2 milioane de dolari în sănătatea și confortul patrupedelor și al instructorilor lor, dar și în eficiența misiunilor militare.

Facilități moderne pentru siguranță și confort

Proiectul a început în noiembrie 2023 și s-a finalizat în decembrie 2025. Noul adăpost include:

Spații de cazare integrate – a crescut capacitatea cu doi câini;

Panouri fonoizolante pentru reducerea anxietății;

Garduri înclinate pentru a preveni agitația vizuală;

Pardoseli epoxidice pentru reducerea umezelii și problemelor dermatologice;

Curți de dresaj extinse pentru antrenamente și activități de îmbogățire comportamentală.

Aceste îmbunătățiri ajută la reducerea stresului și agitației, diminuând riscul apariției problemelor de comportament și al accidentelor, notează war.gov.

Beneficiile asupra sănătății și moralului câinilor

„Sănătatea acestor câini este pe primul loc. Au suficient spațiu pentru activități care să îi țină fericiți și sănătoși,” spune Air Force Tech. Sgt. Kyle Titus, responsabil cu adăpostul câinilor militari din cadrul 628th Security Forces Squadron. „Până acum, nu am avut niciun accident în noua facilitate, ceea ce este fantastic!”

Instructorii au observat o îmbunătățire semnificativă a comportamentului și stării câinilor. „Diferența este ca dintre zi și noapte,” adaugă Titus. „Poți să parcurgi clădirea și câinii rămân liniștiți. Se vede clar îmbunătățirea sănătății și moralului lor.”

Pregătirea câinilor pentru misiuni critice

Câinii militari de serviciu protejează infrastructura strategică a bazei: detectează explozibili, descurajează posibile amenințări și mențin siguranța personalului.

„Inițiativa Green Kennel a început acum 10 ani, iar noua facilitate reflectă obiectivul nostru de a avea un impact major asupra sănătății și bunăstării câinilor militari,” spune Air Force Staff Sgt. Reginald Conyers, antrenor de câini militari în cadrul aceluiași escadron.

„Trebuie să le oferim câinilor suficient timp pentru a-și consuma energia. Condițiile mai bune și mai mult spațiu pentru mișcare le pot prelungi cariera,” adaugă Titus.

Noul adăpost susține pregătirea și capacitatea câinilor militari de a-și îndeplini misiunile zilnice, simbolizând angajamentul bazei pentru infrastructură rezistentă și excelență operațională.

„Ceremonia arată că mergem în direcția cea bună, prin îmbunătățirea calității vieții câinilor noștri militari și impactul semnificativ asupra succesului misiunilor,” încheie Conyers.