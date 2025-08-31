Câinii, cei mai buni prieteni ai omului sau cel mai mare coșmar pentru persoanele alergice? 10 rase care îți provoacă reacții severe

Câinii sunt cei mai buni prieteni ai omului, dar pentru persoanele cu alergii, aceștia sunt o adevărată provocare. Anumite rase sunt mai predispuse la declanșarea reacțiilor alergice decât altele, în timp ce altele sunt considerate hipoalergenice și mai potrivite pentru cei sensibili.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Mulți cred că un câine cu mai puțin păr este automat o alegere bună pentru persoanele alergice. De fapt, părul nu este principala problemă.

De unde provin alergiile cauzate de câini

Conform Spruce Pets, proteinele din mătreața, saliva și urina câinilor sunt responsabile pentru declanșarea alergiilor. Mătreața este pielea moartă care se desprinde și rămâne pe firele de păr. Câinii care năpârlesc abundent lasă mai multă mătreață în casă.

Saliva este un alt factor problematic, mai ales la rasele care salivează excesiv. Urina conține, la rândul ei, proteine ce pot declanșa reacții alergice. Astfel, nu doar aspectul blănii contează, ci și cât de mult năpârlește sau salivează animalul.

Rase de câini nerecomandate persoanelor alergice

Basset Hound

Dulci și iubitori, acești câini salivează mult, lăsând urme pe suprafețe (cresc riscul de alergii).

Doberman Pinscher

Protectivi și inteligenți, dar fiind câini mari, lasă mult păr și mătreață. În plus, sunt predispuși la probleme ale pielii, ceea ce amplifică problema.

Ciobănesc german

Devotat și curajos, dar năpârlește mult de două ori pe an și produce o cantitate mare de mătreață, declanșând alergii severe.

Husky siberian

Frumoși și energici, cu blană deasă, dar lasă foarte mult păr prin casă, un adevărat coșmar pentru persoanele sensibile.

Labrador retriever

Iubitori și loiali, însă blana dublă, densă, năpârlește abundent. Baia și înotul reduc mătreața, dar nu elimină problema.

Pechinez

Afectuoși și jucăuși, dar blana lungă și predispoziția la năpârlire îi fac dificili pentru cei alergici.

Mops

Deși au părul scurt, salivează mult, iar pielea lor sensibilă duce la uscăciune și mătreață.

Saint Bernard

Uriași și blânzi, dar tocmai dimensiunea lor înseamnă mult păr și mătreață. În plus, salivează abundent, agravând situația.

Boxer

Energici și afectuoși, însă salivează mult și năpârlesc constant părul scurt, plin de mătreață.

Cocker Spaniel

Au o blană superbă, dar lungă, care adună multă mătreață. În plus, sunt predispuși la alergii cutanate.

Ce rase sunt mai potrivite pentru persoanele alergice

Rasele cu păr creț, precum pudelii, sunt considerate mai bune pentru persoanele care suferă de alergii. Blana lor reține mai bine mătreața și, în general, aceste rase nu salivează la fel de mult ca cele menționate mai sus.