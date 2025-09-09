Câinii primesc o nouă șansă la longevitate. Prima pilulă anti-îmbătrânire pentru patrupedele de talie mare, aproape de aprobare

Câinii de talie mare, precum Golden Retriever, Ciobănesc German sau Saint Bernard, au o speranță de viață mai scurtă decât rasele mici. Dacă un Chihuahua poate trăi și 15 ani, un Ciobănesc German rareori depășește vârsta de 8-9 ani. Această diferență are la bază factori genetici și hormonali care accelerează îmbătrânirea patrupedelor de dimensiuni mari.

Însă compania americană Loyal a creat un medicament inovator, LOY-001, care ar putea încetini procesul de îmbătrânire la câinii mari, oferindu-le mai mulți ani de viață alături de stăpânii lor.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a confirmat că LOY-001 a trecut o etapă cheie în procesul de validare. Datele prezentate de companie respectă criteriile necesare pentru o aprobare condiționată, ceea ce înseamnă că tratamentul ar putea fi disponibil chiar înainte de finalizarea tuturor testelor de siguranță.

Aceasta ar fi prima terapie aprobată special pentru prelungirea vieții animalelor de companie, un moment istoric în medicina veterinară. Potrivit specialiștilor, dacă procesul de reglementare decurge conform planului, LOY-001 ar putea ajunge pe piață începând cu anul 2026.

Cum funcționează LOY-001

Medicamentul acționează asupra hormonului de creștere IGF-1, prezent în concentrații ridicate la rasele mari. Acest hormon, deși esențial pentru dezvoltare, este implicat și în accelerarea procesului de îmbătrânire și în apariția unor boli articulare, cardiace și metabolice.

Prin reglarea nivelului de IGF-1, LOY-001 ar putea încetini deteriorarea celulară și ar putea „apropia” parametrii biologici ai câinilor mari de cei ai raselor mici, cunoscute pentru longevitatea lor.

Selecția genetică realizată de-a lungul timpului a pus accent pe dimensiunile impresionante și trăsăturile estetice, rezultatul fiind câini de talie mare vulnerabili la boli cronice și cu o durată de viață redusă. LOY-001 promite să corecteze, cel puțin parțial, aceste efecte nedorite, oferindu-le patrupedelor șansa unei vieți mai lungi și mai sănătoase.

Posibilitatea extinderii în Europa

Deși, pentru moment, procesul de aprobare se află în Statele Unite, compania Loyal ia în calcul depunerea documentației și la autoritățile europene. În cazul unui răspuns favorabil, produsul ar putea ajunge și pe piața din Uniunea Europeană, inclusiv în România, unde tot mai mulți proprietari de câini mari sunt preocupați de sănătatea animalelor lor.

Strategii pentru longevitatea câinilor mari

Până la apariția unui tratament revoluționar, medicii veterinari recomandă o serie de măsuri cheie pentru calitatea vieții câinilor de talie mare:

Alimentație sănătoasă – hrană adaptată rasei, vârstei și nevoilor nutriționale.

Mișcare – plimbări și activități adaptate pentru sănătatea musculară și cardiacă.

Controlul greutății – previne obezitatea, factor major de risc pentru articulații și inimă.

Îngrijire medicală constantă – vizite periodice la veterinar și monitorizarea stării de sănătate.

Stimulare mentală și socială – activități care mențin câinele activ din punct de vedere cognitiv și emoțional.