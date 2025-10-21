Câinii-roboți preiau controlul: patrulează străzile, filmează, dau amenzi și sunt pregătiți de luptă / Inteligența Artificială capătă formă, voce și putere de foc

Pe strada Nanshan din districtul Qingbo, orașul Hangzhou (estul Chinei), a apărut recent un nou locuitor neobișnuit: un câine-robot de inspecție. Conform autorităților locale, roboțelul se află deocamdată în faza de testare și urmează să fie pus oficial la lucru la sfârșitul lunii octombrie. Dotările sale („creier” bazat pe inteligență artificială, cameră video de înaltă rezoluție și o suită de senzori) îl transformă dintr-un simplu gadget într-un instrument practicat pentru supraveghere urbană.

Câine-robot la patrulare în Hangzhou

Câinele-robot este o platformă funcțională: el poate efectua patrule autonome pe trasee prestabilite, detectând probleme precum mașinile parcate neregulamentar, drumurile blocate sau cablurile trase ilegal. Când identifică nereguli, dispozitivul transmite automat imagini și videoclipuri în timp real către autorități, oferind probe vizuale ce pot accelera intervenția forțelor de ordine, transmite Global Times.

Pe lângă monitorizare vizuală, câinele-robot este echipat să interacționeze cu populația prin mesaje audio. Exemplele date includ comunicări preventive precum: „Nu acceptați curse neautorizate, nu urcați în vehicule fără licență și feriți-vă de înșelătorii”.

Inteligența artificială iese pe stradă

Un ciclu complet de încărcare îi permite câinelui-robot să funcționeze între trei și patru ore, un parametru cheie în evaluarea utilității sale practice. Durata de funcționare afectează rază de acțiune, frecvența intervențiilor și costurile operaționale (încărcare, întreținere, supraveghere).

În plus, performanța senzorilor în condiții variate de lumină, vreme sau aglomerație urbană va determina dacă robotul poate fi un supliment util pentru patrulele fizice sau doar un instrument punctual pentru anumite misiuni. Autoritățile locale susțin că roboții permit forțelor de ordine să răspundă rapid și precis și să se concentreze pe comunicare și sarcini complexe.

Patrupedul-robot dotat cu lansator de grenade și alte arme letale de la distanță

De asemenea, SUA au lansat un câine-robot militar dotat cu inteligență artificială, cu lansator de grenade și alte arme letale, capabil să efectueze atacuri precise. E unul dintre primii roboți operaționali concepuți pentru misiuni de acțiune directă în prima linie, scrie Interesting Engineering.

Proiectul aparține companiei Skyborne Technologies, care a lansat un nou sistem robotic ce folosește inteligența artificială și se poate mișca independent. În plus, dispune de arme modulare pentru a efectua atacuri precise de pe platforme cvadrupede terestre.

Numit CODiAQ, este unul dintre primii roboți operaționali înarmați proiectați pentru misiuni de acțiune directă. Acesta a primit finanțare de la Biroul Secretarului Adjunct al Apărării pentru Operațiuni Speciale și Conflicte de Intensitate Mică (OASD(SO/LIC)) prin intermediul Direcției de Dezvoltare și Inovare a Capacităților de Război Neregulat SSO.

Construit special pentru armată

Conform Skyborne, CODiAQ este conceput să ofere unităților mici o opțiune letală de la distanță, ce poate fi implementată rapid, operată de un singur controler și utilizată în medii complexe fără a crește riscul pentru operatorii umani.

„CODiAQ este construit special pentru a sprijini militari. Este gata de acțiune, oferă letalitate de precizie, menținând în același timp operatorul în siguranță, mobil și concentrat pe obiectivele misiunilor din prima linie”, a explicat compania.

Realizat pentru flexibilitate și simplitate, CODiAQ poate fi implementat complet în câteva minute și operat de la distanță prin intermediul unui controler portabil. Operatorii pot fi instruiți să utilizeze câinele-robot în doar câteva zile, un avantaj cheie pentru integrarea scalabilă pe teren.

Este rezistent la praf și apă

Robotul cu patru picioare a fost creat pentru a face față unor medii diverse și provocatoare. Având certificare IP-67, CODiAQ este rezistent la praf și apă, asigurând funcționalitate în condiții de ploaie, noroi și deșert. Totodată, poate traversa teren accidentat, urca scări și se poate deplasa prin spații înguste sau pline de resturi care împiedică vehiculele terestre tradiționale.

Skyborne intenționează să conecteze “patrupedul” cu sistemul său aerian fără pilot (sUAS) mic Cerberus MI, creând un ecosistem în rețea în care roboții aerieni și terestre se coordonează în timp real pentru a sprijini operațiuni speciale și misiuni de recunoaștere.