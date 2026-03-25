Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București organizează, la începutul lunii aprilie, un eveniment caritabil dedicat adopțiilor de căței. Acesta va avea loc la Bartini, pe 2 aprilie, pe strada Constantin Mille 18, de la ora 16.00, în colaborare cu Denisia Mariș, cu scopul de a încuraja adopția și implicarea comunității în sprijinul animalelor fără stăpân.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Eveniment dedicat adopțiilor de căței pe 2 aprilie 2026

Participanții vor putea afla mai multe detalii despre câinii aflați în adăposturile ASPA, dar și despre procedurile de adopție. ASPA anunță „o atmosferă relaxată”, iar iubitorii de animale vor avea posibilitatea de a adopta un cățel.

„În centrul atenției vor fi cățeii din adăposturile ASPA. Te așteptăm la Bartini, pe 2 aprilie, de la ora 16.00, cu muzică bună, să vorbim despre adopții și să petrecem timp împreună, într-o atmosferă relaxată. Ne dorim să promovăm adopția și să încurajăm implicarea fiecăruia dintre noi. Poate pleci inspirat, poate pleci cu un zâmbet sau, de ce nu, chiar cu un nou prieten acasă.”, a scris ASPA București pe Facebook.

Campanii de sterilizări gratuite pentru câinii de rasă comună

ASPA București derulează în fiecare săptămână campanii de sterilizări gratuite pentru câinii de rasă comună cu deținător. Doritorii pot face programări la clinica veterinară Vet4Life din str. Matei Voievod nr. 55, Sectorul 2 al Capitalei.

De asemenea, se pot face programări și la clinica veterinară mobilă Hands & Paws Vet, la Centrul de Informare pentru Cetățeni al Primăriei Capitalei din Calea Ferentari nr. 72, Sectorul 5, la data de 28 martie. Pentru programări sunați la numărul de telefon 0743.204.942, de luni până vineri, între orele 09:00 și 16:00.

Sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună este obligatorie, iar nerespectarea prevederilor legale se lasă cu sancțiuni. Amenzile ajung până la 10.000 de lei.

