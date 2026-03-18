Un nou târg de adopții ASPA în Capitală. Cățeii au toate procedurile legale îndeplinite

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) organizează un nou târg de adopții sâmbătă, 28 martie 2026, între orele 10:00 și 16:00, în incinta magazinului MaxiPet Mihai Bravu. Sunt așteptați toți cei care vor să adopte un câine.

La evenimentul de adopții vor fi prezenți mai mulți câini de la ASPA, toți având procedurile legale îndeplinite: sunt vaccinați, deparazitați, microcipați și, acolo unde vârsta permite, sterilizați. Toate adopțiile sunt gratuite, anunță ASPA pe Facebook.

Potrivit organizatorilor, voluntarii PROEDUS și ai ASPA vor fi prezenți pentru a facilita procesul de adopție și pentru a ajuta vizitatorii să găsească animalul potrivit.

Participanții la târgul din 28 martie vor primi și diverse beneficii din partea partenerilor, cum ar fi pachete cu hrană și jucării oferite de MAXI PET România, recompense pentru câini de la Pedigree, medalioane inteligente cu cod QR de la Petradar, dar și pachete surpriză de la Starbucks. Noii stăpâni de animale vor putea beneficia de reduceri la ședințe de dresaj oferite de Școala de dresaj Cristian Giu și la tabere organizate de Dog Scouts Romania.

Evenimentul va avea loc pe Șoseaua Mihai Bravu, în magazinul MAXI PET, iar organizatorii îi încurajează pe bucureșteni să vină să cunoască animalele și să le ofere o șansă la o viață fericită.

61 de câini abandonați au fost preluați din toate sectoarele Capitalei, în 10 zile

Recent, ASPA a anunțat că 61 de câini au fost preluați din toate sectoarele Capitalei, de la începutul lunii martie și până acum, 31 fiind pui.

Echipele de intervenție ale ASPA desfășoară constant acțiuni de ridicare a câinilor din București, pentru siguranța cetățenilor și protecția animalelor, utilizând metode non-traumatice la capturare.

În Sectorul 1 al Capitalei, până acum au fost preluați 10 câini din zonele Drumul Regimentului, Str. Viorel Ciurea, Bd. Ion Mihalache și Gheorghe Ionescu Sisești. De asemenea, 10 câini au fost preluați și în Sectorul 2, din zonele Șos. Colentina, Șos. Petricani și Str. Armenească.

Voluntarii ASPA au capturat 16 câini în Sectorul 3, în zonele Str. Foișorului, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Mălureni și Bd. Nicolae Grigorescu. În Sectorul 4, din zonele Bd. Tineretului și Delta Văcărești au fost preluați doi câini. Situația în Sectorul 5 este următoarea: 14 câini au fost ridicați de la adresele Drumul Cooperativei, Str. Munții Carpați, Str. Șinei, Intr. Bătășani, Tunsu Petre, Mărgeanului. Și din Sectorul 6 au fost capturați 9 câini, din zonele Podul Dâmboviței și zona Lacul Morii.

„Activitatea în teren a echipelor de intervenție include și acțiuni în colaborare cu Poliția Română, Jandarmeria, Poliția Locală a Municipiului București și polițiile locale de sector, atât pentru preluarea animalelor abandonate, cât și pentru informarea cetățenilor cu privire la obligațiile legale ce le revin ca deținători de animale.”, a transmis ASPA.