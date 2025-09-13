Câinii trec prin cea mai mare transformare din istoria lor. Oamenii de știință confirmă schimbarea animalelor

De-a lungul istoriei, câinii au reprezentat unul dintre cele mai importante puncte de sprijin pentru oameni. De la primele așezări umane, aceștia au fost aliați indispensabili la vânătoare, paznici vigilenți și protectori ai teritoriilor. Mai târziu, odată cu dezvoltarea satelor și a civilizațiilor, patrupedele au început să îndeplinească și alte roluri, cum ar fi de la animale de muncă la însoțitori fideli. Astăzi, câinii sunt, mai ales, membri ai familiei, prieteni de nădejde și parteneri emoționali. Totuși, această relație complexă nu a rămas statică, ci a trecut prin mai multe transformări, culminând cu ceea ce specialiștii numesc al treilea val al domesticirii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Primele două valuri ale domesticirii

Domesticirea câinilor a debutat cu mii de ani în urmă, probabil între 40.000 și 14.000 de ani. Primul val a fost determinat de selecția naturală și intenționată a lupilor mai blânzi, dispuși să accepte apropierea oamenilor. Al doilea val, petrecut de-a lungul Evului Mediu și până în epoca modernă, a fost marcat de crearea raselor: câini pentru vânătoare, pază, tracțiune sau companie.

Cu toate acestea, odată cu schimbările stilului de viață uman (urbanizarea, tehnologizarea și scăderea nevoii de câini utilitari), oamenii au început să pună accent pe alte calități: calmul, sociabilitatea și adaptabilitatea la viața de apartament.

Al treilea val al domesticirii: câinele ca partener emoțional

Studiile arată că asistăm la o transformare biologică și comportamentală a câinilor. Această schimbare este influențată de nevoia oamenilor de a avea animale de companie afectuoase, cu un temperament stabil și capacitatea de a forma legături emoționale.

Un studiu realizat la Universitatea Linköping din Suedia, în 2017, a evidențiat faptul că oxitocina („hormonul iubirii”) joacă un rol cheie în această transformare. Câinii cu anumite variante genetice ale receptorului de oxitocină au o predispoziție mai mare pentru legături strânse cu stăpânii lor. Această descoperire arată că domesticirea nu a modificat doar aspectul exterior al câinilor, ci și biologia lor, făcându-i mai dependenți de interacțiunea socială cu oamenii.

Astfel, ceea ce odinioară era o relație de muncă și utilitate s-a transformat într-o relație emoțională, în care câinii caută atenția, protecția și afecțiunea stăpânilor.

Impactul vieții moderne asupra câinilor

Schimbările culturale și sociale din ultimele secole au afectat viața câinilor. În trecut, aceștia aveau libertatea de a explora, de a-și consuma energia prin vânătoare sau muncă fizică. Astăzi, însă, viața urbană îi limitează adesea la spații mici, cu mai puține oportunități de mișcare și stimulare mentală.

Această situație generează noi provocări:

exces de energie neconsumată, care poate duce la anxietate și hiperactivitate.

probleme comportamentale, precum distrugerea mobilei sau lătratul excesiv.

creșterea cazurilor de abandon, mai ales în rândul câinilor anxioși sau energici, pe care mulți proprietari nu știu să-i controleze.

Mai mult, tendința de a „umaniza” câinii, tratându-i ca pe niște copii, limitează dezvoltarea lor naturală și sănătoasă.

Responsabilitatea proprietarilor

Specialiștii atrag atenția că adaptarea câinilor la viața modernă nu este responsabilitatea exclusivă a biologiei, ci și a oamenilor care îi cresc. Pentru bunăstarea animalelor, stăpânii trebuie să:

le asigure mișcare și socializare, indiferent de rasă sau talie.

investească în dresaj pozitiv.

le ofere stimulare mentală prin jocuri interactive sau antrenamente simple.

înțeleagă nevoile reale ale rasei înainte de a adopta un câine, pentru a evita incompatibilitățile.