Primăria Municipiului Constanța, prin Adăpostul Public de Animale Abandonate Constanța, continuă campania „Adoptă un cățel” și îi încurajează pe iubitorii de animale să ofere o nouă șansă câinilor fără stăpân. Fiecare adopție înseamnă calea spre fericirea blănoșilor, iar povestea lui Moock este una dintre cele care confirmă acest lucru.

Campania „Adoptă un cățel” continuă la Constanța

Moock și-a găsit familia exact când avea cea mai mare nevoie. Dorința de a adopta un câine exista de mai bine de un an în viața noilor săi stăpâni. Aceștia discutaseră frecvent despre planurile de viitor și momentul în care vor aduce în casă un patruped. Iar ideea de a adopta din adăpost a venit firesc, din dorința de a oferi o șansă unui animal abandonat, scrie Primăria Constanța în mediul online.

Moock are o nouă familie

Fără să știe unul de alegerea celuilalt, cei doi au privit separat fotografiile cățeilor din adăpost și, surprinzător, l-au ales pe același: pe Moock. În ziua în care au ajuns la adăpost pentru a-l lua acasă, emoțiile au fost puternice. La început, cățelul era speriat și temător, însă s-a adaptat rapid la noul mediu. După ce a mâncat și a început să exploreze casa, a înțeles că viața lui s-a schimbat definitiv.

„În urmă cu mai bine de un an, când ne gândeam la viitorul nostru, visam să ne luăm un câine, iar acum și acest vis ni s-a împlinit. Am tot vorbit cu Irina despre ce câine să ne luăm, iar ea a venit cu ideea să dăm o șansă unui cățel de la Adăpostul Public de Animale Abandonate din Constanța. Ne-am uitat separat la poze și, fără să știm unul de alegerea celuilalt, l-am ales pe el. Astăzi am fost și l-am luat acasă. Speriat și temător la început, s-a adaptat repede, iar după ce a mâncat a înțeles că viața lui s-a schimbat.”, a precizat stăpânul lui Moock.

Cum poți adopta

Reprezentanții Adăpostului Public de Animale Abandonate Constanța susțin că astfel de momente le confirmă că munca lor nu este în zadar. De fiecare dată când un câine pleacă spre o familie, este un motiv de bucurie, iar imaginile primite ulterior din noul cămin aduc și mai multă satisfacție.

Campania „Adoptă un cățel” continuă, iar în adăpost se află sute de câini care așteaptă o familie. Persoanele care doresc să se alăture campaniei sunt invitați să viziteze Adăpostul Public de Animale Abandonate Constanța, situat pe Strada Câmpul cu Flori nr. 11 (fostă Vârful cu Dor nr. 5).

Program cu publicul: Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 10:00 – 14:00; Joi: 09:30 – 17:30. Informații despre adopții sunt disponibile la numărul de telefon: 0733 045 213.